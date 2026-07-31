Мошенники выведали тайну жителя региона и стали его шантажировать

В Самарской области полицейские расследуют уголовное дело по факту вымогательства и мошенничества в социальной сети, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
30‑летний медработник познакомился в соцсети якобы с молодой девушкой, а в ходе дальнейшего общения сообщил ей личную информацию. После этого собеседница начала шантажировать потерпевшего — угрожала разослать сведения его близким, если тот не переведет деньги на указанный номер телефона.
Под давлением угроз мужчина отправил злоумышленнице более 40 тыс. руб., после чего собеседница заблокировала его и перестала выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят оперативно‑разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание причастных к преступлению лиц. Полицейские напоминают: не стоит делиться личными фото и иной конфиденциальной информацией с малознакомыми людьми в интернете. При попытках шантажа незамедлительно обращайтесь в полицию — сохранение переписки и иных доказательств поможет быстрее раскрыть преступление.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках