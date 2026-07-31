Стартует платежная кампания "Газпром межрегионгаз Самара" "Мы заботой согреваем, пени Ваши обнуляем!"

"Газпром межрегионгаз Самара" уведомляет абонентов о действии специальных условий по погашению задолженности и списанию пеней, начисленных за несвоевременную оплату услуг по поставке газа.
Программа лояльности продлится два месяца, с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
Воспользоваться предложением могут все абоненты, которые в этот период полностью погасят задолженность, образовавшуюся на 01.08.2026, с учетом показаний приборов учета газа, переданных до 25.07.2026, госпошлины, и оплаты услуг по приостановлению/возобновлению подачи газа и оплатившие текущее потребление за август 2026 г. с учетом показаний, переданных до 25.08.2026.
Начисленные пени будут списаны в полном объеме, что отразится в квитанциях за август и сентябрь 2026 года, в зависимости от даты оплаты.
Акция не распространяется на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения акции Вы можете на официальном сайте.
Напоминаем, что оплату за газоснабжение необходимо осуществляться ежемесячно до 15 числа. Начисление пеней производится в случае неоплаты более 30 дней.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)