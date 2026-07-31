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Газовая отрасль ТЭК

Стартует платежная кампания "Газпром межрегионгаз Самара" "Мы заботой согреваем, пени Ваши обнуляем!"

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Газпром межрегионгаз Самара" уведомляет абонентов о действии специальных условий по погашению задолженности и списанию пеней, начисленных за несвоевременную оплату услуг по поставке газа.

Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

Программа лояльности продлится два месяца, с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

Воспользоваться предложением могут все абоненты, которые в этот период полностью погасят задолженность, образовавшуюся на 01.08.2026, с учетом показаний приборов учета газа, переданных до 25.07.2026, госпошлины, и оплаты услуг по приостановлению/возобновлению подачи газа и оплатившие текущее потребление за август 2026 г. с учетом показаний, переданных до 25.08.2026.

Начисленные пени будут списаны в полном объеме, что отразится в квитанциях за август и сентябрь 2026 года, в зависимости от даты оплаты.

Акция не распространяется на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения акции Вы можете на официальном сайте.

Напоминаем, что оплату за газоснабжение необходимо осуществляться ежемесячно до 15 числа. Начисление пеней производится в случае неоплаты более 30 дней.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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