Стартует платежная кампания "Газпром межрегионгаз Самара" "Мы заботой согреваем, пени Ваши обнуляем!"

"Газпром межрегионгаз Самара" уведомляет абонентов о действии специальных условий по погашению задолженности и списанию пеней, начисленных за несвоевременную оплату услуг по поставке газа.

Программа лояльности продлится два месяца, с 1 августа по 30 сентября 2026 года.

Воспользоваться предложением могут все абоненты, которые в этот период полностью погасят задолженность, образовавшуюся на 01.08.2026, с учетом показаний приборов учета газа, переданных до 25.07.2026, госпошлины, и оплаты услуг по приостановлению/возобновлению подачи газа и оплатившие текущее потребление за август 2026 г. с учетом показаний, переданных до 25.08.2026.

Начисленные пени будут списаны в полном объеме, что отразится в квитанциях за август и сентябрь 2026 года, в зависимости от даты оплаты.

Акция не распространяется на пени, по которым вынесены судебные приказы и иные судебные акты.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения акции Вы можете на официальном сайте.

Напоминаем, что оплату за газоснабжение необходимо осуществляться ежемесячно до 15 числа. Начисление пеней производится в случае неоплаты более 30 дней.