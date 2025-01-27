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Газовая отрасль ТЭК

Газпром потребовал деньги за долю в "Линде Азот Тольятти"

ТОЛЬЯТТИ. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках взыскания ущерба от пожара на Амурском ГПЗ ООО "Газпром переработка Благовещенск" потребовало обратить взыскание в числе прочих компаний на долю ООО "Линде Азот Тольятти".

Фото: https://www.amurobl.ru/

ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром") выступает оператором строительства и эксплуатации Амурского газоперерабатывающего завода (Амурский ГПЗ). Производство находится в районе города Свободный Амурской области и занимает 800 гектаров. По информации официального сайта Газпрома, Амурский ГПЗ - одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность составляет 42 млрд куб. м сырья в год. Завод служит важным звеном технологической цепочки поставок природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставщиком основного технологического оборудования для криогенного разделения газа выступала немецкая компания Linde.

Из судебных документов следует, что 8 октября 2021 г. и 5 января 2022 г. на Амурском ГПЗ произошли пожары. "…было установлено, что причиной пожаров стала разгерметизация фильтров на установке, произошедшая в связи с многочисленными нарушениями в проектировании и технической документации поставленного Линде ГМБХ (Linde GmbH) оборудования, которая совместно с другими компаниями группы Линде (Linde) должна нести солидарную ответственность в рамках требований о возмещении убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды", - говорится в исковом заявлении.

ООО "Газпром переработка Благовещенск" обратилось в Арбитражный суд Амурской области с требованием взыскать 85,7 млрд руб. путем реализации долей компаний, входящих в инжиниринговую группу Linde. В их числе - АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", ООО "Линде Инжиниринг Рус", ООО "Криостар Рус", ООО "Праксэа Рус", ООО "Праксайр Волгоград", ООО "Линде Азот Тольятти".

ООО "Линде Азот Тольятти" - оператор завода по производству аммиака и водорода на промышленной площадке "КуйбышевАзота" в Тольятти. Предприятием владели Linde Group (50%) и ПАО "КуйбышевАзот" (50%).

Суд обязал Главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов предоставить перечень российского имущества Linde GmbH, а также его стоимость, которые были определены в рамках рассмотрения иска ООО "Русхимальянс". Компания привлекала немецкую группу к строительству комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области.

Концерн Linde в 2022 г. заморозил свои проекты на территории страны и приостановил работы на заводе "Русхимальянса". Понесенные убытки компания компенсировала реализацией российских активов Linde Group, включая долю в ООО "Линде Азот Тольятти".

В ноябре появилась информация о том, что ООО "Линде Азот Тольятти" выплатило стоимость 50% доли немецкого концерна Linde Group в капитале общества. Сумма сделки не раскрывается. По информации ИАС Seldon.Basis, уставный капитал тольяттинской организации составляет 6,95 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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