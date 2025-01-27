Газпром потребовал деньги за долю в "Линде Азот Тольятти"

В рамках взыскания ущерба от пожара на Амурском ГПЗ ООО "Газпром переработка Благовещенск" потребовало обратить взыскание в числе прочих компаний на долю ООО "Линде Азот Тольятти".

ООО "Газпром переработка Благовещенск" (входит в группу "Газпром") выступает оператором строительства и эксплуатации Амурского газоперерабатывающего завода (Амурский ГПЗ). Производство находится в районе города Свободный Амурской области и занимает 800 гектаров. По информации официального сайта Газпрома, Амурский ГПЗ - одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность составляет 42 млрд куб. м сырья в год. Завод служит важным звеном технологической цепочки поставок природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставщиком основного технологического оборудования для криогенного разделения газа выступала немецкая компания Linde.

Из судебных документов следует, что 8 октября 2021 г. и 5 января 2022 г. на Амурском ГПЗ произошли пожары. "…было установлено, что причиной пожаров стала разгерметизация фильтров на установке, произошедшая в связи с многочисленными нарушениями в проектировании и технической документации поставленного Линде ГМБХ (Linde GmbH) оборудования, которая совместно с другими компаниями группы Линде (Linde) должна нести солидарную ответственность в рамках требований о возмещении убытков в виде реального ущерба и упущенной выгоды", - говорится в исковом заявлении.

ООО "Газпром переработка Благовещенск" обратилось в Арбитражный суд Амурской области с требованием взыскать 85,7 млрд руб. путем реализации долей компаний, входящих в инжиниринговую группу Linde. В их числе - АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", ООО "Линде Инжиниринг Рус", ООО "Криостар Рус", ООО "Праксэа Рус", ООО "Праксайр Волгоград", ООО "Линде Азот Тольятти".

Суд обязал Главное межрегиональное управление Федеральной службы судебных приставов предоставить перечень российского имущества Linde GmbH, а также его стоимость, которые были определены в рамках рассмотрения иска ООО "Русхимальянс". Компания привлекала немецкую группу к строительству комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области.

Концерн Linde в 2022 г. заморозил свои проекты на территории страны и приостановил работы на заводе "Русхимальянса". Понесенные убытки компания компенсировала реализацией российских активов Linde Group, включая долю в ООО "Линде Азот Тольятти".

В ноябре появилась информация о том, что ООО "Линде Азот Тольятти" выплатило стоимость 50% доли немецкого концерна Linde Group в капитале общества. Сумма сделки не раскрывается. По информации ИАС Seldon.Basis, уставный капитал тольяттинской организации составляет 6,95 млрд рублей.