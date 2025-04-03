В Самаре прошел второй Всероссийский форум-выставка "Теплогенерация 2025"

Среди стендов и экспозиций с красивым оборудованием и серьезных мужчин в костюмах пожилая супружеская пара выглядела не совсем органично, однако, как оказалось, именно им тут и место. Как выяснилось — это представители одного из самарских ТСЖ, которым обещали компактное современное оборудование, но в определенный момент подрядчики просто прекратили выходить на связь, хотя половину работы уже сделали. В течение нескольких часов семейная пара нашла ответы на вопросы и заручилась поддержкой специалистов, обменялись контактами и узнали много нового. Благо экспертов и оборудования на выставке было более чем достаточно.

Как отметила исполнительный директор форума Ирина Стрижова — именно для этого форум и задумывался, ведь до прошлого года, когда ПКС и Союз ТПП вышли с инициативой провести такой форум, подобной площадки в России не было совсем. И этот год верность выбранного направления подтвердил. На первой Теплогенерации год назад работали только 30 экспертов и большинство участников и гостей представляли Самарскую область. В этом году ситуация заметно изменилась, причем это отразилось не только на экспонентах. Ирина Михайловна с удивлением отмечает, что гости форума-выставки приехали со всей России, включая Москву и Санкт-Петербург. Организаторами форума выступили Торгово-промышленная палата Самарской области совместно с компаниями ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз".

Ирина Стрижова, Исполнительный директор форума:

"В Самарской области более 15 тысяч котельных, генерирующих тепло для предприятий, организаций среднего и малого бизнеса, муниципалитетов, теплопунктов жилых домов и социальных учреждений. В процентном отношении они дают половину всей выработанной тепловой энергии в регионе. Но они все принадлежат разным министерствам, ведомствам, учреждениям и организациям. Среди которых больницы, ТСЖ, УК и прочее, и которые зачастую в принципе не могут содержать соответствующий профессиональный штат для обслуживания котельных и тепловых пунктов. И вот когда наступает какая-то ситуация — они оказываются беззащитными. Когда мы эту ситуацию начали анализировать, то пришли к выводу, что нужна диалоговая площадка, где люди смогут напрямую обратиться к специалистам, подобрать подходящее оборудование, узнать нюансы законодательства и многое — многое другое.

По данным специалистов, в 2022–2023 годах возникла критическая ситуация с дефицитом запчастей на рынке оборудования для котельных, что стало причиной появления на рынке недобросовестных поставщиков оборудования и подрядчиков, выполняющих работы по монтажу котельных и инженерных сетей. Формирование своеобразного "клуба" специалистов по теплогенерации способствует не только насыщению рынка качественным оборудованием и запасными частями российского производства, но и формирует профессиональную экспертную среду, готовую помогать тем, кто выходит на это поприще впервые.

В этом году на Форуме был поднят целый ряд принципиально важных вопросов, включая проблемы формирования тарифов на производство и поставку тепла потребителям, осуществления технического присоединения новых объектов теплоснабжения, создания единой базы поставщиков качественного оборудования и услуг в сфере теплогенерации. На секции по малой теплогенерации эксперты рассказали о том, какая существует система субсидирования по ремонту котельных, которая пока распространяется только на котельные, поставляющие тепло населению, но ведь это только начало…

Обсуждался со специалистами отрасли и новый закон в сфере подготовки к отопительному сезону — Приказ Минэнерго № 2234, который впервые коснулся интересов не только производителей тепла, но и структур, которые это тепло принимают. По новому закону теперь, при подготовке к отопительному сезону компании (УК и ТСЖ, к примеру) должны предоставить определенные документы, подтверждающие готовность принять тепло… Кроме того, на Форуме состоялись профильные секции "Газоснабжение юридических лиц от А до Я. Проблемы и решения", "Коммерческий учет газа и особенности законодательства", где прошли горячие дискуссии и обмен опытом, а также консультации экспертов по самым актуальным вопросам эксплуатации и реконструкции котельных, оборудования для учёта газа. Таким образом отраслевой форум стал рабочей актуальной площадкой для формирования профессионального сообщества производителей оборудования и их потребителей.

Ирина Стрижова, Исполнительный директор форума:

"Нам удалось создать серьезное экспертное сообщество. По итогам первого форума на базе Союза ТПП было принято решение о создании профильного комитета по тепло- и газоснабжению, в который вошли ведущие компании Самарской области — производители и поставщики оборудования и услуг, а также физические лица — эксперты в этой сфере. Причем мы работаем, фактически 24/7 и готовы подключить всех необходимых экспертов, если нам позвонят и скажут "у нас встала котельная"… Люди, обеспечивающие население теплом, не должны быть один на один со своими проблемами. Именно для этого мы проводим форум, формируем экспертное сообщество и собираемся у Самара-Арены каждый год".

В этом году на форуме были представлены более 40 компаний — поставщиков современного котельного оборудования из 13 регионов России и нескольких стран, включая Белоруссию, Казахстан, Индию и Китай. Свой вклад внесли и представители проектных, монтажных, обслуживающих и ремонтных компаний, работающих в сфере газо- и теплоснабжения. Всего через павильон Теплогенерации прошло более 900 участников, посетивших полсотни выставочных павильонов и экспозиций.