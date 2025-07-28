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ТЭК Экономика и бизнес

В Самарской области наладили выпуск импортозамещающих комплектующих для энергетики и нефтехимии

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская компания "Профиль" завершила модернизацию производства и наладила выпуск новых видов запасных частей для динамического оборудования, используемого в химической, нефтехимической и энергетической отраслях.

Среди такого оборудования — компрессоры, насосы, турбины, вентиляторы и другие агрегаты, работа которых связана с постоянным вращением и циклическими нагрузками.

Инвестиции в модернизацию составили 200 млн руб., из которых 148 млн руб. в виде льготного займа по программе "Комплектующие изделия" предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

"Модернизация компании "Профиль" — отличный пример эффективности поддержки ФРП и нашей стратегии импортозамещения. Производство критически важных комплектующих для энергетики и нефтехимии укрепляет экономику региона и страны. Минпромторг Самарской области продолжит поддерживать такие инновационные проекты, обеспечивая технологическую независимость и развитие промышленности", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Конструкторскую документацию для производства новых деталей разработали специалисты конструкторско-технологического бюро предприятия. Среди новой импортозамещающей продукции, не уступающей импортным аналогам, — полужесткие дисковые (пластинчатые) муфты, рабочие колеса компрессоров и насосов, в том числе импеллеры, роторы в сборе, лопатки паровых турбин, винты воздушных компрессоров.

На модернизированных мощностях производятся также подшипники скольжения, колодки подшипников, различные уплотнения и валы, ранее выпускавшиеся небольшими партиями.

"Заем Фонда развития промышленности помог нам реализовать очень важный для российской промышленности проект — налажено производство уникальных для России комплектующих динамического оборудования, часть из которых ранее завозили только из-за рубежа. Запуск серийного производства позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий, оказавшихся без должного сервиса в условиях санкций. Внедрение новых производственных мощностей повысит стабильность поставок для отечественной промышленности", — прокомментировал директор ООО "Профиль" Евгений Малюга.

В процессе эксплуатации детали динамического оборудования подвержены естественному износу и без регулярного технического обслуживания и ремонта такое оборудование может быстро выйти из строя, приостановив весь производственный процесс на предприятии.

По оценке компании, до недавнего времени свыше 70% соответствующих комплектующих на российском рынке приходилось на импорт. После завершения проекта "Профиль" планирует занять до 40% в сегменте и снизить долю импортных поставок до 30%.

В производственных цепочках используется преимущественно отечественное сырье, уровень локализации составляет 90%.

Компания поставляет продукцию крупнейшим российским предприятиям, среди которых "Уралхим", "ЕвроХим", "ФосАгро", "Акрон", "Т Плюс", "КуйбышевАзот", "Аммоний", "ОГК-2", "Татнефть", "Сибур Холдинг", "Роснефть" и другие.

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Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

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Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

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Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

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