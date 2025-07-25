Стало известно, где в области отключат свет 28 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

28.07.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

28.07.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Дергачи

28.07.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай (ул. Иртышская, ул. Бутырская, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. Победы)

28.07.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Мостовая, пер. Дружбы, ул. Лиманская, ул. Старо Лиманская, ул. Спортивная, ул. Школьная)

28.07.2025 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

п. Владимирский (ул. Народная, ул. Кирова, ул. Набережная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.