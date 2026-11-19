По результатам оценки готовности к работе в отопительный сезон, АО "ССК" получило от Министерства энергетики Российской Федерации паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов с индексом готовности субъекта электроэнергетики — 100%.

Документ подтверждает, что "Самарская сетевая компания" имеет все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить требуемый уровень надежности энергоснабжения потребителей в начавшийся период пиковых -зимних нагрузок.

В период подготовки к отопительному сезону и ремонтной кампании 2026 года "Самарской сетевой компанией" было отремонтировано 204 трансформаторных подстанции, реконструировано свыше 106,5 км воздушных линий электропередачи, проведена замена 463 опор ЛЭП. Также расчищено от поросли 10 га вдоль трасс воздушных линий электропередачи.

Важным направлением работы в 2026 году стала замена кабельных линий в Самаре. Всего в областной столице силами АО "ССК" заменено уже 35,5 км. кабельных электросетей, что значительно повысило надежность энергоснабжения потребителей в городе.

С сентября 2026 года число аварийно-восстановительных подразделений в АО "ССК" дополнительно увеличено на 20% и теперь составляет 32 бригады, с численностью персонала не менее 180 человек. В случае неблагоприятных погодных условий будущей зимы рост числа аварийного персонала позволит еще более оперативно обеспечивать ликвидацию последствий стихии.

По сравнению с 2025 годом в "Самарской сетевой компании" увеличен и запас материалов для проведения возможных аварийно-восстановительных работ. Надлежащую очередную проверку прошли автотранспорт, спецтехника и дизель-генераторные установки. Практическую подготовку к работе в зимний период традиционно прошел и персонал электросетей: сотрудники приняли участие в противоаварийных тренировках со смежными электросетевыми организациями, Самарским РДУ и ЕДДС муниципалитетов.