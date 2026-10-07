В пяти районах области временно отключат свет 8 и 9 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
08.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):
Шенталинский район:
пос. Кузьминовка
08.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Новая Шентала
08.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
д. Новая Деревня, Новые Сады территория ДНТ, ДНТ Защитник территория.
08.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
д. Новая Деревня, Новые Сады территория ДНТ, ДНТ Защитник территория.
08.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноармейский район:
д. Новая Деревня, Новые Сады территория ДНТ, ДНТ Защитник территория.
08.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):
Шенталинский район:
пос. Кузьминовка
08.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Новая Шентала
08.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Павловка
08.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нероновка
08.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нижняя Орлянка
08.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Спасск
08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка
08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Орешенка
08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Олимпийская).
08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Торговая, ул. Сокольническая).
08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая).
08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Дачная).
08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Рига (ул. Ушкова, ул. Емельянова).
08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Дорожная).
08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой (ул. Мавлиханова, ул. Береева).
09.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Большая Черниговка
09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Труда
09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Красный Городок
09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Студеный
09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок
09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Соколинка
09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Раевка
09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Грачевка
09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Песчановка
09.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Павловка
09.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нероновка
09.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нижняя Орлянка
09.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Спасск
09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка
09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Орешенка
09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Олимпийская).
09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Торговая, ул. Сокольническая).
09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая).
09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Дачная).
09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Рига (ул. Ушкова, ул. Емельянова)
09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Дорожная).
09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой (ул. Мавлиханова, ул. Береева).
09.10.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Сухие Аврали
09.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):
Шенталинский район:
пос. Кузьминовка
09.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Новая Шентала
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.