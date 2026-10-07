В пяти районах области временно отключат свет 8 и 9 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

08.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Шенталинский район:

пос. Кузьминовка

08.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новая Шентала

08.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Новая Деревня, Новые Сады территория ДНТ, ДНТ Защитник территория.

08.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Новая Деревня, Новые Сады территория ДНТ, ДНТ Защитник территория.

08.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Новая Деревня, Новые Сады территория ДНТ, ДНТ Защитник территория.

08.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Шенталинский район:

пос. Кузьминовка

08.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новая Шентала

08.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка

08.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка

08.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Орлянка

08.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасск

08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка

08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Орешенка

08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Олимпийская).

08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Торговая, ул. Сокольническая).

08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая).

08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Рига (ул. Ушкова, ул. Емельянова).

08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Дорожная).

08.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (ул. Мавлиханова, ул. Береева).

09.10.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Большая Черниговка

09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Труда

09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Красный Городок

09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Студеный

09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок

09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Соколинка

09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка

09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Грачевка

09.10.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Песчановка

09.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка

09.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка

09.10.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Орлянка

09.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасск

09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка

09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Орешенка

09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Олимпийская).

09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Торговая, ул. Сокольническая).

09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая).

09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Рига (ул. Ушкова, ул. Емельянова)

09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Дорожная).

09.10.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (ул. Мавлиханова, ул. Береева).

09.10.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Сухие Аврали

09.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Шенталинский район:

пос. Кузьминовка

09.10.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новая Шентала

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.