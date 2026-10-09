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Энергетика ТЭК

В Самаре определены сильнейшие дежурные электромонтёры группы "Т Плюс"

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершились соревнования профессионального мастерства среди дежурных электромонтёров группы "Т Плюс". В этом году победителем стал представитель Оренбургского филиала "Т Плюс" Максим Адров. Также в тройку сильнейших вошли Дмитрий Маркин с Тольяттинской ТЭЦ (Самарский филиал, 2-е место) и Дмитрий Захаров с Пензенской ТЭЦ-1 (Пензенский филиал, 3-е место).

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Жюри оценивало уровень практической подготовки участников, знание теории и требований нормативно-технической документации. Также большое внимание было уделено вопросам охраны и безопасности труда, а также умению оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на производстве.

"Дежурный электромонтёр — одна из самых ответственных должностей на наших станциях, а потому крайне важно поддерживать высокую квалификацию этих работников. Это напрямую влияет на надёжность работы наших энергетических объектов", — отметил главный инженер Самарского филиала "Т Плюс" Сергей Сабитов.

Соревнования проводятся ежегодно и способствуют формированию кадрового резерва, повышению мотивации сотрудников и их профессиональному росту. За звание лучшего в 2026 году боролись представители 14 региональных филиалов группы "Т Плюс", которым предстояло преодолеть пять этапов состязания.

Участники, занявшие первое и второе места, будут защищать честь компании на Всероссийских соревнованиях профмастерства, которые пройдут в конце октября в Москве.

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