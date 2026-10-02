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Энергетика ТЭК

В шести районах области временно отключат свет с 3 по 5 октября

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

03.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Батаева, ул. Сухолиния, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Луговая, ул. Овражная).

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Крайняя, ул. Береговая).

05.10.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Вулкан

05.10.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малиновка

05.10.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

05.10.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина п. Удача

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина п. Удача (ул. Мавлиханова).

05.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка (ул. Чапаевская, пер. 1-й Чапаевский).

05.10.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское

05.10.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка

05.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

05.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

05.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Центральная, ул. Нагорная).

05.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина).

05.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Покровка

05.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

п. Ильменёвский

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Трофимовка (ул. Русская, ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Демократическая, ул. Степная, ул. Пролетарская)

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Каменный Дол

05.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Дмитриевка (ул. Больничная)

05.10.2026 года с 12-00 по 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Томанский (ул. Центральная, ул. Томана, ул. Рабочая).

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Гражданский

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Соляниха

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

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