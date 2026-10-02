В шести районах области временно отключат свет с 3 по 5 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

03.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Батаева, ул. Сухолиния, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Луговая, ул. Овражная).

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Крайняя, ул. Береговая).

05.10.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Вулкан

05.10.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малиновка

05.10.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

05.10.2026 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина п. Удача

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина п. Удача (ул. Мавлиханова).

05.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка (ул. Чапаевская, пер. 1-й Чапаевский).

05.10.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское

05.10.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка

05.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

05.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

05.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Центральная, ул. Нагорная).

05.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина).

05.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Покровка

05.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

п. Ильменёвский

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Трофимовка (ул. Русская, ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Демократическая, ул. Степная, ул. Пролетарская)

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Каменный Дол

05.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Дмитриевка (ул. Больничная)

05.10.2026 года с 12-00 по 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Томанский (ул. Центральная, ул. Томана, ул. Рабочая).

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Гражданский

05.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Соляниха

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.