В семи районах области энергетики временно отключат свет 29 и 30 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

29.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Валы (ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Чапаева)

29.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Большая Рязань

29.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Покровка

29.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

п. Ильменёвский

29.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Покровка (ул. Центральная, ул. Озерная, ул. Речная, ул. Косыри)

29.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Верхние Росташи (ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Заречная)

29.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Гусиха (ул. Молодежная, ул. Победы)

29.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

29.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ровный

29.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

29.09.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Русское Добрино (ул. Полевая).

29.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).

29.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).

29.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Советская, ул. Фрунзе).

29.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Рабочая).

29.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (СНТ Крутогорки, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Фрунзе, ул. Больничная, ул. Заречная).

30.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Краснооктябрьский

30.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Благодатовка

30.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка (ул. Центральная).

30.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

30.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ровный

30.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

30.09.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Русское Добрино (ул. Полевая).

30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).

30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).

30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Советская, ул. Фрунзе).

30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Рабочая).

30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (СНТ Крутогорки, Лесная).

30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная)

30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Фрунзе, ул. Больничная, ул. Заречная).

30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Никонова, ул. Озерная, ул. Сосновая).

30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная, ул. Молодежная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.