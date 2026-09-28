В семи районах области энергетики временно отключат свет 29 и 30 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
29.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Валы (ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Чапаева)
29.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Большая Рязань
29.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Покровка
29.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
п. Ильменёвский
29.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Покровка (ул. Центральная, ул. Озерная, ул. Речная, ул. Косыри)
29.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Верхние Росташи (ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Заречная)
29.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Гусиха (ул. Молодежная, ул. Победы)
29.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак
29.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Ровный
29.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Мамыково
29.09.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Русское Добрино (ул. Полевая).
29.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).
29.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).
29.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Советская, ул. Фрунзе).
29.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старосемейкино (ул. Рабочая).
29.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (СНТ Крутогорки, ул. Лесная, ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Фрунзе, ул. Больничная, ул. Заречная).
30.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Краснооктябрьский
30.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Благодатовка
30.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Павловка (ул. Центральная).
30.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак
30.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Ровный
30.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Мамыково
30.09.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Русское Добрино (ул. Полевая).
30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).
30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).
30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Советская, ул. Фрунзе).
30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старосемейкино (ул. Рабочая).
30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (СНТ Крутогорки, Лесная).
30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Лесная)
30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Фрунзе, ул. Больничная, ул. Заречная).
30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Никонова, ул. Озерная, ул. Сосновая).
30.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Лесная, ул. Молодежная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.