Энергетики сообщили, где временно отключат свет 3 и 4 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
03.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Николаевка 2 (ул. Зубовка)
03.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Украинка
03.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Елшанка
03.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлый Луч
03.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малиновый Куст
03.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Новая Елховка
03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старосемейкино (ул. Кооперативная).
03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Раевка (ул. Береговая).
03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая)
03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Первомайская)
03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).
03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Киндяковская)
03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский (ул. Агафоновых).
03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки
03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Тростянка
03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Сокская).
03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Л.Толстого).
03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Крайняя).
03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Раевка (ул. Сокская).
03.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Новая Орловка
03.09.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):
г. о. Новокуйбышевск:
п. Шмидта, ул. Центральная, ул. Школьная, с. Горки, ул. Куйбышева, ул. Чапаева, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Набережная, ул. Дорожная
03.09.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):
г. о. Новокуйбышевск:
д. М. Томылово, ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Ленинградская, ул. Захарченко
03.09.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):
г. о. Чапаевск:
ул. Пл. Люпаева, ул. Кутузова, пер. Суворовский, ул. Суворова, ул. Мельничная, пос. Чапаевское Лесничество
03.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Благодатовка (ул. Шоссейная, ул. Центральная, ул. Набережная)
03.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Красноармейское ул. Чапаева
04.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак
04.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Ровный
04.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Мамыково
04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Подлесный (ул. Подлесная).
04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Студеный (ул. Лесная, ул. Заречная).
04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старосемейкино (ул. Кооперативная).
04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Раевка (ул. Береговая).
04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).
04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).
04.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).
04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Киндяковская).
04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский (ул. Агафоновых).
04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки
04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Тростянка
04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Сокская).
04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Л.Толстого).
04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Крайняя).
04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Раевка (ул. Сокская).
04.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч
04.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Новая Орловка
04.09.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Орловка (ул. 40 Лет Победы, Комбикрковый завод, МТФ. Молокозавод)
04.09.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького, ул. Чапаева, ул. Бузыцкова, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Северная, ул. Красноармейская).
04.09.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхнее Санчелеево
04.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
г. Чапаевск:
ул. Радищева, ул. Циолковского, ул. Герцена, ул. Танкистов, ул. Краснофлотская
04.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань, ул. Пушкина
04.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Н. Камелик (ул. Молодежная, ул. Степная)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.