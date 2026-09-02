Энергетики сообщили, где временно отключат свет 3 и 4 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

03.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Николаевка 2 (ул. Зубовка)

03.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Украинка

03.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Елшанка

03.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлый Луч

03.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малиновый Куст

03.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Елховка

03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Кооперативная).

03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Береговая).

03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая)

03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская)

03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Киндяковская)

03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Агафоновых).

03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки

03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Сокская).

03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Л.Толстого).

03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя).

03.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Сокская).

03.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Орловка

03.09.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п. Шмидта, ул. Центральная, ул. Школьная, с. Горки, ул. Куйбышева, ул. Чапаева, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Набережная, ул. Дорожная

03.09.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

д. М. Томылово, ул. Железнодорожная, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Ленинградская, ул. Захарченко

03.09.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Пл. Люпаева, ул. Кутузова, пер. Суворовский, ул. Суворова, ул. Мельничная, пос. Чапаевское Лесничество

03.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Благодатовка (ул. Шоссейная, ул. Центральная, ул. Набережная)

03.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Красноармейское ул. Чапаева

04.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

04.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

04.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Студеный (ул. Лесная, ул. Заречная).

04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Кооперативная).

04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Береговая).

04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).

04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

04.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Киндяковская).



04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Агафоновых).

04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки

04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Сокская).

04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Л.Толстого).

04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя).

04.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Сокская).

04.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч

04.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Орловка

04.09.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. 40 Лет Победы, Комбикрковый завод, МТФ. Молокозавод)

04.09.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького, ул. Чапаева, ул. Бузыцкова, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Северная, ул. Красноармейская).

04.09.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево

04.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

ул. Радищева, ул. Циолковского, ул. Герцена, ул. Танкистов, ул. Краснофлотская

04.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань, ул. Пушкина

04.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Н. Камелик (ул. Молодежная, ул. Степная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.