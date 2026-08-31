Стало известно, где отключат свет с 1 по 3 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Орловка (ул. Степная, ул. Школьная)

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Калмыковка (ул. Речная, ул. Светлая)

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая роща (ул. 13-я Зеленая).

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Береговая)

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Сокская)

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. В.Тихонова).

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Л.Толстого).

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Карьерная).

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Киндяковская).

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского).

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Абдрашитовых).

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Шоссейная).

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная, ул. Красильникова).

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Горбачевых, ул. Агафоновых).

01.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая)

01.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Дачная).

01.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Купино, ул. Гагарина, ул. Купинская

01.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский, ул. 26 Партсъезда, ул. Новая

02.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

ул. Радищева, ул. Циолковского, ул. Герцена, ул. Танкистов, ул. Краснофлотская

02.09.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Крестьянская, пер. Дачный, ул. Садовая, пер. Овражный)

02.09.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Верхнедольск

02.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань ул. Пушкина

02.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Орловка (ул. Степная, ул. Школьная)

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Калмыковка (ул. Речная, ул. Светлая).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая роща (ул. 13-я Зеленая).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Береговая).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Сокская).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. В.Тихонова).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Л.Толстого).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Карьерная).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Киндяковская).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Абдрашитовых).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Шоссейная).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная, ул. Красильникова).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Горбачевых, ул. Агафоновых).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Дачная).

02.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка

02.09.2026 года с 08-00 до 20-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (ул. Баркова, ул. Раздольная, ул. Джамбульская, ул. Новая, ул. Рабочая, ул. Полевая).

02.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, ул. Массив Восточный, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская-Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Грачева, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая, ул. Краснодарская, ул. Любимая, ул. Звонкая, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Артельная, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Оптимистов, ул. Артельная, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Новополевая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Кооперативная, ул. Мирная, ул. Надежды, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей, пер. Здоровья, пер. 2-й Дальный Троицкий, пер. Веселый, пер. Тихий, пер. Прибрежный, проезд Северный, проезд 1-й Алексеевский, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная, проезд Пляжный, проезд Новый, проезд Производственный, проезд Школьный).

03.09.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Полевая, ул. Грачева, ул. Первомайская, ул. Красноармейская, ул. Калинина, ул. Ворошилова, ул. С. Орлова, ул. Советская, ул. Соловьиная, ул. Жигулевская, ул. Ново-Полевая, ул. Футбольная, ул. Лыжная, ул. Окольная, ул. Животноводов, ул. Заветы Ильича, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Восточная, ул. Северная, ул. Западная, ул. Набережная, ул. Александровская, ул. Армянская, ул. Тульская, ул. Омская, ул. Воскресенская, ул. Сатха, ул. Орловская, ул. Ярославская, ул. Тверская, ул. Н. Судакова, ул. Смоленская, ОПХ. "Воскресенка", ЖМ "Чистые пруды", ЖМ "Лесное", проезды Производственный, С. Орлова; переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Александровский).

03.09.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Клявлино (ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Черемшанская)

03.09.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ойкино (ул. Центральная, ул. Солнечная)

03.09.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старое Резяпкино (ул. Центральная, ул. Черемшанская, ул. Мирная, ул. Молодежная).

03.09.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ерыкла (ул. Школьная, ул. Октябрьская, ул. Советская)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.