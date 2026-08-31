Цифровые реестры в строительстве внедрят в Самарской области

В Самарской области продолжается системная работа по цифровой трансформации градостроительной и строительной сферы. В рамках реализации данного направления состоялось совместное совещание министерства градостроительной политики и министерства строительства Самарской области, в ходе которого были рассмотрены этапы и организационные механизмы внедрения цифровых реестров разрешений на строительство и ввод объектов недвижимости в эксплуатацию.
Внедрение цифровых реестров в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности призвано оптимизировать взаимодействие застройщиков с органами местного самоуправления и профильными министерствами, функционирующими в единой цифровой среде.
В составе ГИСОГД предусмотрено формирование четырех ключевых реестров, которые будут аккумулировать сведения о разрешениях на строительство, разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию, а также об уведомлениях о планируемом и завершенном строительстве индивидуальных жилых и садовых домов.
Вся информация в реестрах будет представлена в электронном виде в форматах XML (обеспечивающем машинное чтение данных) и PDF. Каждая запись реестра будет содержать полные данные о заявителе, характеристиках объекта строительства, перечне прилагаемой документации и иной существенной информации. Указанный подход позволит минимизировать риски возникновения ошибок и обеспечит прозрачность административных процедур.
Кроме того, предусмотрена передача сведений из региональной системы на федеральный уровень посредством специализированной витрины данных в информационную систему "Стройкомплекс.РФ". Данный механизм гарантирует поддержание информации в актуальном состоянии на региональной и федеральном уровне.
В настоящее время ведется доработка подсистемы приема документов. На переходный период была достигнута договоренность о порядке внесения изменений и обновлений в систему. В обязательном порядке будет организовано обучение для специалистов муниципальных образований.
Внедрение цифровых реестров планируется не позднее 1 сентября 2027 года.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает