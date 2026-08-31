16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Цифровые реестры в строительстве внедрят в Самарской области Минград запретил 31-метровую застройку территории санатория Чкалова На Авито рассказали, сколько арендодатели тратят на комфорт гостей Власти выдали разрешение на строительство ЖК около элеватора в Самаре Самарцы летом заинтересовались новым жильем

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Цифровые реестры в строительстве внедрят в Самарской области

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области продолжается системная работа по цифровой трансформации градостроительной и строительной сферы. В рамках реализации данного направления состоялось совместное совещание министерства градостроительной политики и министерства строительства Самарской области, в ходе которого были рассмотрены этапы и организационные механизмы внедрения цифровых реестров разрешений на строительство и ввод объектов недвижимости в эксплуатацию.

Фото: Александра Белова

Внедрение цифровых реестров в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности призвано оптимизировать взаимодействие застройщиков с органами местного самоуправления и профильными министерствами, функционирующими в единой цифровой среде.

В составе ГИСОГД предусмотрено формирование четырех ключевых реестров, которые будут аккумулировать сведения о разрешениях на строительство, разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию, а также об уведомлениях о планируемом и завершенном строительстве индивидуальных жилых и садовых домов.

Вся информация в реестрах будет представлена в электронном виде в форматах XML (обеспечивающем машинное чтение данных) и PDF. Каждая запись реестра будет содержать полные данные о заявителе, характеристиках объекта строительства, перечне прилагаемой документации и иной существенной информации. Указанный подход позволит минимизировать риски возникновения ошибок и обеспечит прозрачность административных процедур.

Кроме того, предусмотрена передача сведений из региональной системы на федеральный уровень посредством специализированной витрины данных в информационную систему "Стройкомплекс.РФ". Данный механизм гарантирует поддержание информации в актуальном состоянии на региональной и федеральном уровне.

В настоящее время ведется доработка подсистемы приема документов. На переходный период была достигнута договоренность о порядке внесения изменений и обновлений в систему. В обязательном порядке будет организовано обучение для специалистов муниципальных образований.
Внедрение цифровых реестров планируется не позднее 1 сентября 2027 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6