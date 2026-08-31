Цифровые реестры в строительстве внедрят в Самарской области

В Самарской области продолжается системная работа по цифровой трансформации градостроительной и строительной сферы. В рамках реализации данного направления состоялось совместное совещание министерства градостроительной политики и министерства строительства Самарской области, в ходе которого были рассмотрены этапы и организационные механизмы внедрения цифровых реестров разрешений на строительство и ввод объектов недвижимости в эксплуатацию.

Внедрение цифровых реестров в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности призвано оптимизировать взаимодействие застройщиков с органами местного самоуправления и профильными министерствами, функционирующими в единой цифровой среде.

В составе ГИСОГД предусмотрено формирование четырех ключевых реестров, которые будут аккумулировать сведения о разрешениях на строительство, разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию, а также об уведомлениях о планируемом и завершенном строительстве индивидуальных жилых и садовых домов.

Вся информация в реестрах будет представлена в электронном виде в форматах XML (обеспечивающем машинное чтение данных) и PDF. Каждая запись реестра будет содержать полные данные о заявителе, характеристиках объекта строительства, перечне прилагаемой документации и иной существенной информации. Указанный подход позволит минимизировать риски возникновения ошибок и обеспечит прозрачность административных процедур.

Кроме того, предусмотрена передача сведений из региональной системы на федеральный уровень посредством специализированной витрины данных в информационную систему "Стройкомплекс.РФ". Данный механизм гарантирует поддержание информации в актуальном состоянии на региональной и федеральном уровне.

В настоящее время ведется доработка подсистемы приема документов. На переходный период была достигнута договоренность о порядке внесения изменений и обновлений в систему. В обязательном порядке будет организовано обучение для специалистов муниципальных образований.

Внедрение цифровых реестров планируется не позднее 1 сентября 2027 года.