Усадьба крестьянина Гордеева вошла в проект "Земля для туризма"

По проекту "Земля для туризма" в рамках работы оперативного штаба при управлении Росреестра по Самарской области в качестве объекта туристического интереса во 2 квартале 2026 года был определен памятник регионального назначения — усадьба крестьянина Гордеева в городе Сызрань.
В начале года "Усадьба крестьянина Гордеева" была переведена из перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории региона, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации. Усадьбе присвоен статус памятника регионального значения. Построенные в начале ХХ века жилой дом и надворная служба являются украшением ансамбля градостроительства и архитектуры исторического облика Сызрани.
Оперативным штабом подготовлены предложения по земельным участкам, расположенным в непосредственной близости от указанного объекта для вовлечения в туристическую деятельность. На данных земельных участках могут быть размещены объекты физической культуры и спорта. Сведения о двух земельных участках общей площадью около 3 га размещены на платформе ФГИС ЕЦП НСПД в сервисе "Земля для туризма".
Заинтересованные лица и потенциальные инвесторы могут в режиме онлайн выбрать и оценить пригодные для туристических целей земельные участки и территории на платформе ФГИС ЕЦП НСПД, перейдя по ссылке.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает