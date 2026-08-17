Усадьба крестьянина Гордеева вошла в проект "Земля для туризма"

По проекту "Земля для туризма" в рамках работы оперативного штаба при управлении Росреестра по Самарской области в качестве объекта туристического интереса во 2 квартале 2026 года был определен памятник регионального назначения — усадьба крестьянина Гордеева в городе Сызрань.

В начале года "Усадьба крестьянина Гордеева" была переведена из перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории региона, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации. Усадьбе присвоен статус памятника регионального значения. Построенные в начале ХХ века жилой дом и надворная служба являются украшением ансамбля градостроительства и архитектуры исторического облика Сызрани.

Оперативным штабом подготовлены предложения по земельным участкам, расположенным в непосредственной близости от указанного объекта для вовлечения в туристическую деятельность. На данных земельных участках могут быть размещены объекты физической культуры и спорта. Сведения о двух земельных участках общей площадью около 3 га размещены на платформе ФГИС ЕЦП НСПД в сервисе "Земля для туризма".

Заинтересованные лица и потенциальные инвесторы могут в режиме онлайн выбрать и оценить пригодные для туристических целей земельные участки и территории на платформе ФГИС ЕЦП НСПД, перейдя по ссылке.