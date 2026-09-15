У владельцев ТЦ "Империя" арестовали землю в Студеном овраге

В разбирательства вокруг возвращения в государственную собственность земель Студеного оврага оказались втянуты не только частные лица, но и представители бизнеса. В частности, Александр и Дмитрий Панченко, известные как владельцы торгового центра "Империя".

Прокуратура Самарской области обратилась в суд с иском, в котором просит истребовать из незаконного владения компании предпринимателей — ООО "Меридиан" — в пользу РФ земельный участок площадью 25 998 кв. метров, входящий в границы лесного фонда. Там располагался пионерский лагерь им. Калинина, находящийся в пользовании государственного треста "Промстрой".

Арбитраж дал ход иску и удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер. На участок наложили ареста, а "Меридиану" запретили осуществлять регистрационные действия в отношении объекта, передавать его во владение и пользование, менять вид разрешенного использования. Также там нельзя рубить деревья и другие лесные насаждения, проводить земельные и строительные работы.

Судебный процесс стартует в середине октября. Интересно, что в качестве третьего лица к нему привлекли ООО "Специализированный Застройщик "Совдел", входящее в ГК "Форра".

Судебные разбирательства по поводу земель в Студеном овраге прокуратура ведет и с жителями, на что последние жаловались губернатору. Позиция надзорного ведомства заключается в том, что участки незаконно перешли в частные руки.