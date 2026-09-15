У владельцев ТЦ "Империя" арестовали землю в Студеном овраге

В разбирательства вокруг возвращения в государственную собственность земель Студеного оврага оказались втянуты не только частные лица, но и представители бизнеса. В частности, Александр и Дмитрий Панченко, известные как владельцы торгового центра "Империя".
Прокуратура Самарской области обратилась в суд с иском, в котором просит истребовать из незаконного владения компании предпринимателей — ООО "Меридиан" — в пользу РФ земельный участок площадью 25 998 кв. метров, входящий в границы лесного фонда. Там располагался пионерский лагерь им. Калинина, находящийся в пользовании государственного треста "Промстрой".
Арбитраж дал ход иску и удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер. На участок наложили ареста, а "Меридиану" запретили осуществлять регистрационные действия в отношении объекта, передавать его во владение и пользование, менять вид разрешенного использования. Также там нельзя рубить деревья и другие лесные насаждения, проводить земельные и строительные работы.
Два года назад братья Панченко пытались продать данный участок за 247 млн рубллей. В объявлении отмечалось, что построек на территории нет, зато pacтут вековые дубы и есть пoтрясающий вид нa Boлгу. Однако покупателей на площадку так и не нашлось.
Судебный процесс стартует в середине октября. Интересно, что в качестве третьего лица к нему привлекли ООО "Специализированный Застройщик "Совдел", входящее в ГК "Форра".
ГК "Форра" аффилирована бизнесмену Михаилу Калмыкову. Он стал известен в 1990-е годы, когда возглавлял банк "Солидарность". Среди построек — ТЦ "Фрегат" и "Молот", ряд жилых домов в центре Самары и ЖК на улице Потапова. Также структуры группы брались за завершение объектов обманутых дольщиков. В их числе — ЖК "Журавли", с регистрацией квартир в котором впоследствии возникли проблемы — почитайте подробности. СЗ "Совдел" же сейчас проходит процедуру ликвидации. Правопрееимниками являются СЗ "Совместное ДЕЛО" и "Кронус". Первая компания принадлежит Наталье Романовой и Марии Мордовиной, которые, по данным из открытых источников, являются дочерями Михаила Калмыкова. "Кронусом" владеет его супруга Элеонора Калмыкова.
Судебные разбирательства по поводу земель в Студеном овраге прокуратура ведет и с жителями, на что последние жаловались губернатору. Позиция надзорного ведомства заключается в том, что участки незаконно перешли в частные руки.
Основной вид деятельности "Меридиана" — строительство жилых и нежилых зданий. Однако уставной капитал компании составляет всего 10 тысяч рублей, а в штате — всего один сотрудник. 2025-й год завершился для организации с убытками в 8,6 млн рублей. Кстати, в отношении компании-оператора ТЦ "Империя" — ООО "ПТК "Рейтинг" — открыто конкурсное производство: в апреле 2026 года ее признали банкротом.