Схема с военными: как земли под виллой Качмазова вывели из госсобственности

В прокуратуре Самарской области рассказали обстоятельства и схемы вывода лесных участков в Красноглинском районе из госсобственности.

Напомним, 13 февраля районный суд вынес решение об изъятии четырех участков общей площадью 1,4 га из незаконного частного владения в районе памятника природы "Сокольи горы и берег Волги между Студеным и Коптевым оврагом". На них располагаются жилое здание, гаражи, хозяйственные постройки общей площадью около 2,8 тыс. кв. метров. Все имущество принадлежит компании Swiss Top villa management AG, зарегистрированной в Швейцарии. Комплекс известен как вилла бывшего бенефициара самарского группы компаний "СОК" Юрия Качмазова.

Спорные земельные участки перешли в частные руки на основании решений Красноглинского районного суда в 2004–2005 годах. Изначально в суд обратились военнослужащие, претендовавшие на участки за выслугу лет. Они представили план и схемы территорий, подготовленные ООО ПСБ "Гейзер". Причем координаты в этих документах не соответствовали фактическому местоположению земли. В подложных документах территории находятся в 93-94 кварталах Самарского лесничества. На деле же они оказались в значительном отдалении от них и входили в 80-й квартал лесничества.

Кроме того, военнослужащим не с первого раза удалось добиться разрешительных документов со стороны городской администрации. В 1993 г. вышло постановление о предоставлении спорных земель под садоводство. В 1995 г. в документ внесли изменения, которыми поменяли целевое назначение территорий — на индивидуальное жилищное строительство. Причем в этот период у органов местного самоуправления не было полномочий по распоряжению участками городских лесов. Сейчас же в администрации Самары не обнаружили сведений о спорных постановлениях.

По решению суда истцы успешно зарегистрировали в управлении Росреестра по Самарской области свои права на земли, которые впоследствии несколько раз перепродали. В конце 2005 г. они оказались в собственности Галины Алексеевой, которая в настоящий момент, по данным правоохранителей, является бывшей тещей Юрия Качмазова. В 2011 г. женщина продала участки швейцарской фирме Swiss Top Villa Management AG.

Отметим что изначально из госсобственности выбыли восемь лесных участков. В 2006 г. природоохранная прокуратура инициировала в суде возврат четырех из них, которые на тот момент принадлежали Алексеевой. Тогда речь шла о незастроенных землях вокруг дачи Качмазова. Суд вынес решение в пользу надзорного ведомства.

В 2024 г. прокуратура Самарской области обратилась в Красноглинский районный суд об истребовании из незаконного владения оставшихся четырех участков. Интересы прокуратуры Самарской области представляли начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Николай Маврин и прокурор по обеспечению участия прокурора в арбитражном судопроизводстве гражданско-судебного управления Анна Кислицына.

На спорных землях возведены капитальные строения, которые прокуратура потребовала признать самовольными и снести. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Разбираться в коррупционных схемах оформления участков продолжат органы следствия в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 327 УК РФ (подделка документов). Также предстоит оценить ущерб, нанесенный памятнику природы "Сокольи горы и берег Волги между Студеным и Коптевым оврагом", ведь строительными работами был полностью уничтожен плодородный слой.