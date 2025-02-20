Схема с военными: как земли под виллой Качмазова вывели из госсобственности

В прокуратуре Самарской области рассказали обстоятельства и схемы вывода лесных участков в Красноглинском районе из госсобственности.
Напомним, 13 февраля районный суд вынес решение об изъятии четырех участков общей площадью 1,4 га из незаконного частного владения в районе памятника природы "Сокольи горы и берег Волги между Студеным и Коптевым оврагом". На них располагаются жилое здание, гаражи, хозяйственные постройки общей площадью около 2,8 тыс. кв. метров. Все имущество принадлежит компании Swiss Top villa management AG, зарегистрированной в Швейцарии. Комплекс известен как вилла бывшего бенефициара самарского группы компаний "СОК" Юрия Качмазова.
Спорные земельные участки перешли в частные руки на основании решений Красноглинского районного суда в 2004–2005 годах. Изначально в суд обратились военнослужащие, претендовавшие на участки за выслугу лет. Они представили план и схемы территорий, подготовленные ООО ПСБ "Гейзер". Причем координаты в этих документах не соответствовали фактическому местоположению земли. В подложных документах территории находятся в 93-94 кварталах Самарского лесничества. На деле же они оказались в значительном отдалении от них и входили в 80-й квартал лесничества.
Кроме того, военнослужащим не с первого раза удалось добиться разрешительных документов со стороны городской администрации. В 1993 г. вышло постановление о предоставлении спорных земель под садоводство. В 1995 г. в документ внесли изменения, которыми поменяли целевое назначение территорий — на индивидуальное жилищное строительство. Причем в этот период у органов местного самоуправления не было полномочий по распоряжению участками городских лесов. Сейчас же в администрации Самары не обнаружили сведений о спорных постановлениях.
По решению суда истцы успешно зарегистрировали в управлении Росреестра по Самарской области свои права на земли, которые впоследствии несколько раз перепродали. В конце 2005 г. они оказались в собственности Галины Алексеевой, которая в настоящий момент, по данным правоохранителей, является бывшей тещей Юрия Качмазова. В 2011 г. женщина продала участки швейцарской фирме Swiss Top Villa Management AG.
Отметим что изначально из госсобственности выбыли восемь лесных участков. В 2006 г. природоохранная прокуратура инициировала в суде возврат четырех из них, которые на тот момент принадлежали Алексеевой. Тогда речь шла о незастроенных землях вокруг дачи Качмазова. Суд вынес решение в пользу надзорного ведомства.
В 2024 г. прокуратура Самарской области обратилась в Красноглинский районный суд об истребовании из незаконного владения оставшихся четырех участков. Интересы прокуратуры Самарской области представляли начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Николай Маврин и прокурор по обеспечению участия прокурора в арбитражном судопроизводстве гражданско-судебного управления Анна Кислицына.
На спорных землях возведены капитальные строения, которые прокуратура потребовала признать самовольными и снести. Суд удовлетворил требования в полном объеме.
Разбираться в коррупционных схемах оформления участков продолжат органы следствия в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 327 УК РФ (подделка документов). Также предстоит оценить ущерб, нанесенный памятнику природы "Сокольи горы и берег Волги между Студеным и Коптевым оврагом", ведь строительными работами был полностью уничтожен плодородный слой.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?