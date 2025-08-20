16+
Фестиваль "Русское лето. ZaРоссию": в Самаре на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и "Катюша"

20 АВГУСТА.
В пятницу, 22 августа, в День Государственного Флага Российской Федерации, Самара примет Фестиваль "Русское лето. ZaРоссию". Жители и гости города соберутся на площади Куйбышева, чтобы почувствовать единство и гордость за победы своего народа. В программе концерт с участием популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и "Катюша". Также участников мероприятия всех возрастов ждут насыщенная спортивная и культурная программа. Дети смогут поделиться желаниями и планами на будущее в интерактивной зоне "Мечтай в России". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробная программа — на сайте русскоелето.рф.

Масштабный Фестиваль "Русское лето. ZaРоссию" пройдет через 15 городов в пяти федеральных округах страны. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне главные темы программы — гордость за победы нашей страны, благодарность защитникам Родины, поддержка бойцов и их семей. Стартовал Фестиваль 5 августа в Орле, затем его подхватили Ярославль, Биробиджан и другие города. Самара примет патриотическую эстафету у Чебоксар и передаст Кемерову и Пскову.
Фестиваль в Самаре на площади Куйбышева начнется в 16:00 и объединит активную молодежь, родителей с детьми, людей старшего возраста. Вход свободный.

Кульминацией программы станет концерт, где выступит популярная певица и телеведущая Юлианна Караулова, финалистка "Фабрики звезд-5", бессменный резидент всех топовых музыкальных фестивалей страны. Также на сцену выйдет группа PIZZA, чьи искренние песни транслируют добро, человечность и любовь к жизни. Для самарцев выступит боевая музыкальная группа "Катюша", которая начала концертную деятельность с выступлений перед российскими бойцами в зоне СВО, как амбассадор Народного фронта активно выступает в госпиталях и санаториях для военнослужащих, постоянно участвует в концертах "Культура в помощь Донбассу", а также занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи, медикаментов, средств РЭБ.

Порадуют зрителей и региональные артисты: студия танца Аллы Духовой TODES Самара, народный ансамбль эстрадного танца "Акварели", вокальный квартет "Инканто", музыкально-хореографический театр "Искорки", театр народной песни "Добро", дуэт Антон Рубан и Александра Байдачная, танцевальный проект "Новые лица", Музыкальный центр "Автоклуб".

Много интересного будет происходить в спортивной зоне Фестиваля "Русское лето. ZaРоссию", организованной Международным богатырским движением "Сильнейшая нация мира". Современные богатыри России продемонстрируют свои поразительные силовые способности и предложат зрителям тоже принять участие в состязаниях.

Для детей будет создана интерактивная зона "Мечтай в России", где все желающие смогут заняться творчеством и проявить свои таланты в увлекательных играх. Также ребятам представится возможность поделиться мечтами о том, какой они хотят видеть Россию в будущем, кем желают стать в родной стране. Специально для этого будет размещен баннер, где можно написать о своих мечтах и почитать, к чему стремится юное поколение.

На фестивале "Русское лето. Za Россию" Народный фронт представит выставку фоторабот Олега Ракшина — участника СВО, старшины отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады. На площади Куйбышева жители города смогут увидеть серию снимков "Хроника войны" — репортажные кадры из зоны проведения специальной военной операции, а также портретную серию "Лица армии", где запечатлены бойцы Александрийской бригады "Черные гусары". Также на площадке Народного фронта все желающие смогут принять участие в акции "Письмо солдату" — записать видео со словами поддержки для бойцов СВО.

Также будет работать площадка Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и пространство "Молодежь.Сила.Отечество", где будет возможность собрать и разобрать автомат, потренироваться в стрельбе в лазерном тире, примерить современную экипировку ВС РФ, попрактиковаться в управлении БПЛА на мобильном симуляторе и увидеть фотовыставку "Выбор молодежи: Отечество, служение, честь".
Масштабный Фестиваль "Русское лето. ZaРоссию" проходит в этом году с 5 августа по 6 сентября, он охватит пять федеральных округов страны: Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский и Дальневосточный. Среди 15 городов-участников Орел, Ярославль, Биробиджан, Прокопьевск, Петропавловск-Камчатский, Чебоксары, Кемерово, Псков и другие. Партнерами Фестиваля выступают Народный фронт, фонд "Все для Победы!", Шоу от Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" и студия танца Аллы Духовой TODES Самара. Информационный партнер Фестиваля — радиостанция "Гордость".

