Появилась программа новогодних мероприятий в Самаре

В мэрии Самары программу новогодних городских мероприятий. Основные празднования традиционно пройдут на площади Куйбышева. Там с 27 декабря начнет работать главный новогодний комплекс — Усадьба Деда Мороза, горка для катания на ватрушках, спортивный городок, катки, фотозоны, точки общепита. Комплекс будет работать все каникулы — до 11 января.

Также на площади Куйбышева запланировано празднование в новогоднюю ночь — гуляния начнутся с 22:00. Там же, на главной площади, 1, 2 и 7 января с 17:00 до 21:00 для жителей и гостей города будут выступать самарские артисты. А 27 декабря, 4 и 8 января с 19:00 до 20:00 пройдут показательные выступления от Федерации фигурного катания.

Свои программы празднования подготовили все учреждения культуры, спорта, социальные учреждения. Всего планируется провести более 2000 различных мероприятий — спектаклей, новогодних представлений и т. п. Праздники пройдут в каждом районе Самары.

"В Новый год хочется подарить сказку в первую очередь самым юным самарцам. Поэтому пригласим на новогодние представления детей участников СВО и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пользуясь случаем, напомню — до 29 декабря продолжается и благотворительная акция "Елка желаний", — сообщил глава Самары Иван Носков.

Полная афиша мероприятий — по ссылке.