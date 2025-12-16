16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Движение трамваев в Самаре полностью восстановлено Появилась программа новогодних мероприятий в Самаре Нацпарк "Самарская Лука" вошел в число лучших туристических брендов Евразии Электроснабжение населенных пунктов Самарской области полностью восстановлено после шторма Самарская область вновь вошла в ТОП-10 регионов страны по научно-технологическому развитию

Общество

Появилась программа новогодних мероприятий в Самаре

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В мэрии Самары программу новогодних городских мероприятий. Основные празднования традиционно пройдут на площади Куйбышева. Там с 27 декабря начнет работать главный новогодний комплекс — Усадьба Деда Мороза, горка для катания на ватрушках, спортивный городок, катки, фотозоны, точки общепита. Комплекс будет работать все каникулы — до 11 января.

Также на площади Куйбышева запланировано празднование в новогоднюю ночь — гуляния начнутся с 22:00. Там же, на главной площади, 1, 2 и 7 января с 17:00 до 21:00 для жителей и гостей города будут выступать самарские артисты. А 27 декабря, 4 и 8 января с 19:00 до 20:00 пройдут показательные выступления от Федерации фигурного катания.

Свои программы празднования подготовили все учреждения культуры, спорта, социальные учреждения. Всего планируется провести более 2000 различных мероприятий — спектаклей, новогодних представлений и т. п. Праздники пройдут в каждом районе Самары.

"В Новый год хочется подарить сказку в первую очередь самым юным самарцам. Поэтому пригласим на новогодние представления детей участников СВО и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пользуясь случаем, напомню — до 29 декабря продолжается и благотворительная акция "Елка желаний", — сообщил глава Самары Иван Носков.

Полная афиша мероприятий — по ссылке

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Фото на сайте

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

Открытие XXIV Форума добровольцев Самарской области

В Самаре проходит региональный форум "Герои нашего времени"

В Самаре проходит региональный форум "Герои нашего времени"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4