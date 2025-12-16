Появилась программа новогодних мероприятий в Самаре

В мэрии Самары программу новогодних городских мероприятий. Основные празднования традиционно пройдут на площади Куйбышева. Там с 27 декабря начнет работать главный новогодний комплекс — Усадьба Деда Мороза, горка для катания на ватрушках, спортивный городок, катки, фотозоны, точки общепита. Комплекс будет работать все каникулы — до 11 января.
Также на площади Куйбышева запланировано празднование в новогоднюю ночь — гуляния начнутся с 22:00. Там же, на главной площади, 1, 2 и 7 января с 17:00 до 21:00 для жителей и гостей города будут выступать самарские артисты. А 27 декабря, 4 и 8 января с 19:00 до 20:00 пройдут показательные выступления от Федерации фигурного катания.
Свои программы празднования подготовили все учреждения культуры, спорта, социальные учреждения. Всего планируется провести более 2000 различных мероприятий — спектаклей, новогодних представлений и т. п. Праздники пройдут в каждом районе Самары.
"В Новый год хочется подарить сказку в первую очередь самым юным самарцам. Поэтому пригласим на новогодние представления детей участников СВО и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пользуясь случаем, напомню — до 29 декабря продолжается и благотворительная акция "Елка желаний", — сообщил глава Самары Иван Носков.
Полная афиша мероприятий — по ссылке.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.