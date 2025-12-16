Вячеслав Федорищев вручил медаль "За проявленное мужество" дочери участника СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с Сенатором РФ Мариной Сидухиной вручили памятную медаль Совета Федерации "За проявленное мужество" дочери участника специальной военной операции Руслане Салахутдиновой.
Медаль "За проявленное мужество" — это награда, которой Совет Федерации в рамках проекта "Дети-герои" отмечает детей и подростков, совершивших героические поступки в экстремальных ситуациях.
14-летняя Руслана Салахутдинова на протяжении почти года ухаживала за своим отцом, получившим тяжелое ранение в зоне СВО. Папа девочки — кадровый военный. Руслан Салахутдинов более 20 лет служит в одной из бригад, дислоцирующихся в Самарской области. Удостоен медали Жукова и ордена Мужества. Всего имеет порядка 15 наград.
После ранения Руслан Салахутдинов проходил длительное лечение в госпиталях, где все время с ним находилась дочь. Она не только заботилась об отце, но и помогала другим раненым защитникам отечества, стала надежной опорой матери. При этом девочка в дистанционном формате продолжала учебу.
На встрече с семьей Вячеслав Федорищев выразил им слова признательности и поддержки, подчеркнув, что их мужество и стойкость являются примером для всего региона. Теплые слова поддержки семье сказала и сенатор Марина Сидухина.
Губернатор отметил, что такие истории вдохновляют и укрепляют патриотический дух общества. Глава региона также выразил благодарность Руслану Салахутдинову за службу.
"Большое спасибо за службу вам и всем нашим бойцам, кто защищает нашу родину. Очень ценно, что ваша семья поддержала вас в непростое время", — отметил глава региона.
Как отметила мать девочки, именно благодаря ее стойкости и воле, их семья смогла пережить тяжелое время.
"Я очень горжусь своей дочерью. В каких-то моментах именно она меня поддерживала. Она говорила, что нам нужно быть сильными и вместе идти вперед", — поделилась Ирина Умарова.
Губернатор отметил, что поддержка защитников отечества и их семей — приоритет в работе правительства Самарской области. На встрече Вячеслав Федорищев подчеркнул, что семье при необходимости будет оказана дополнительная поддержка.
