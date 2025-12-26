Подразделения центров "Сердце воина" открылись в кадровых центрах "Работа России"

Во всех муниципальных образованиях Самарской области по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева работают центры комплексной поддержки участников СВО и членов их семей "Сердце воина". Они были созданы на основе предложений самих ветеранов специальной военной операции.
Подразделения центров расположены в территориальных кадровых центрах "Работа России". Центр "Сердце воина" призван стать единой точкой помощи для участников СВО и их близких. Здесь можно получить консультации по широкому спектру вопросов: от социально-правовой поддержки и психологической помощи до главного — содействия в переобучении и трудоустройстве.
"Служба занятости региона особое внимание уделяет вопросам организации занятости участников специальной военной операции и членов их семей, — отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Специалисты кадровых центров помогают им в социальной адаптации, трудоустройстве, профобучении, если это необходимо, открытии своего дела. Каждая жизненная ситуация рассматривается индивидуально, и мы предлагаем комплекс услуг, позволяющий найти подходящую и любимую работу".
В центрах "Сердце воина" планируется проведение групповых занятий с участниками СВО, это психологические, информационные, профориентационные мероприятия. Специалисты также проведут комплексную диагностику компетенций участников СВО, чтобы определить, какие меры поддержки предложить, а затем предоставят необходимую помощь. Для участников СВО и членов их семей в каждом территориальном кадровом центре разработана отдельная карьерная траектория с персональным сопровождением.
Узнать более подробно о работе центров можно по телефону контакт-центра службы занятости 8 (800) 302-15-44, а также непосредственно в территориальных кадровых центрах в своих муниципалитетах.
Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту