Армия Общество

Подразделения центров "Сердце воина" открылись в кадровых центрах "Работа России"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во всех муниципальных образованиях Самарской области по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева работают центры комплексной поддержки участников СВО и членов их семей "Сердце воина". Они были созданы на основе предложений самих ветеранов специальной военной операции.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Подразделения центров расположены в территориальных кадровых центрах "Работа России". Центр "Сердце воина" призван стать единой точкой помощи для участников СВО и их близких. Здесь можно получить консультации по широкому спектру вопросов: от социально-правовой поддержки и психологической помощи до главного — содействия в переобучении и трудоустройстве.

"Служба занятости региона особое внимание уделяет вопросам организации занятости участников специальной военной операции и членов их семей, — отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Специалисты кадровых центров помогают им в социальной адаптации, трудоустройстве, профобучении, если это необходимо, открытии своего дела. Каждая жизненная ситуация рассматривается индивидуально, и мы предлагаем комплекс услуг, позволяющий найти подходящую и любимую работу".

В центрах "Сердце воина" планируется проведение групповых занятий с участниками СВО, это психологические, информационные, профориентационные мероприятия. Специалисты также проведут комплексную диагностику компетенций участников СВО, чтобы определить, какие меры поддержки предложить, а затем предоставят необходимую помощь. Для участников СВО и членов их семей в каждом территориальном кадровом центре разработана отдельная карьерная траектория с персональным сопровождением.

Узнать более подробно о работе центров можно по телефону контакт-центра службы занятости 8 (800) 302-15-44, а также непосредственно в территориальных кадровых центрах в своих муниципалитетах.

