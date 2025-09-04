В Самаре на международном фестивале выступит Вика Цыганова

27 сентября в Самаре на площадке ТК "Амбар" пройдет второй Всероссийский фестиваль творчества участников СВО "Ленточка Доблести — 2025". Хедлайнером станет народная артистка России Вика Цыганова.
На сцену вместе с ней выйдут хор "Русский формат", группа "Эффект Фассбендера", Самарский хор жён и мам участников специальной военной операции — "Жены Героев", юнармейцы Школы Южного города и другие исполнители.
Всего на участие в "Ленточке Доблести — 2025" поступило 60 заявок, из которых оргкомитет отобрал 19. Среди них — военнослужащие, ветераны боевых действий и волонтёры из семи регионов России и Беларуси.
"В этом году "Ленточка Доблести" впервые выходит на международный уровень: в числе участников — певица из Беларуси. Это показывает, что фестиваль выходит за границы регионального или даже российского уровня — он объединяет людей через общее чувство сопричастности и поддержки", — подчеркнула Ольга Суркова, вице-президент холдинга "Глобал Вижн", руководитель проекта АНО "Вольга" и волонтёр СВО.
Кроме концертной программы, гостей ждут:
- выставка от межрегиональной общественной организации СВОИ и Ассоциации Ветеранов СВО Самарской области;
- выставка от АНО Центр военно-патриотического воспитания и спорта "Звено";
- выставка вооружения АНО "Город помощи";
- выставка "Музей коллекций, технологий и инициатив "Союз";
- выставка Росгвардии;
- выставка Ольги Абраменко "Я пришёл, чтобы жить";
- интерактивные площадки;
- встречи с участниками и ветеранами СВО и многое другое.
Организатором фестиваля выступает холдинг "Глобал Вижн" в лице АНО "Вольга".
Следить за ходом подготовки, знакомиться с историями героев и следить за анонсами можно в официальных соцсетях фестиваля: ВКонтакте и Telegram-канале.
