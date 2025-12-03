В Самаре около 400 детей проходят коррекцию в группах кратковременного пребывания

Во всех подразделениях Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа успешно работают коррекционные группы кратковременного пребывания для детей с ментальными нарушениями. В настоящее время такие занятия посещают около 400 ребят, а общее число детей, находящихся на сопровождении специалистов центра, приближается к 900.

Занятия проходят в группах по 10-12 человек для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Особенность программы — ее комплексный и кратковременный формат. За 1,5–2 часа с детьми успевают провести занятия психолог, логопед-дефектолог, социальный педагог и другие профильные специалисты. Это позволяет оказывать интенсивную помощь, не перегружая ребенка.

"Главная цель — оказание комплексной психолого-педагогической помощи семьям. Для детей с расстройствами аутистического спектра особенно важна адаптация к жизни в обществе. Через игру они получают навыки общения, учатся правилам поведения", — поясняет директор КЦСОН Самарского округа Александр Постников. Курс реабилитации рассчитан на три месяца, и все занятия для детей полностью бесплатны.

Ярким примером эффективности такой работы является группа комбинированной направленности "Цветной мир" в Промышленном подразделении. Семилетняя Кира, которую мама Анастасия Ильина приводит на занятия с мая, демонстрирует значительный прогресс.

"Особенным детям необходимо учиться находиться среди людей. Занятия в группе помогают сформировать эти навыки в душевной атмосфере", — делится Анастасия. Благодаря курсу девочка стала спокойнее переносить поездки в транспорте, начала говорить фразами, и ее словарный запас заметно вырос. Теперь они с мамой активно посещают культурные мероприятия и детские праздники.

Ключ к успеху — индивидуальный подход и искренняя вовлеченность педагогов. "Дети видят наше отношение и готовы вступать во взаимодействие. Зависит от нас, готовы ли мы принимать их с их особенностями", — говорит педагог-психолог Мария Бакулина.

Используя разнообразные дидактические пособия — визуальные, тактильные, музыкальные — специалисты помогают каждому ребенку сделать шаг вперед в развитии и социализации, даря ему и его семье уверенность в завтрашнем дне.

Условия для реабилитации детей с ментальными нарушениями создаются в рамках госпрограммы "Доступная среда в Самарской области". Создание комфортных условий для людей с особыми потребностями стало одной из главных задач социальной политики региона.