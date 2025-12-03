16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Тольяттиазот" исполнит мечты воспитанников детского дома "Единство" Фонд X5 "Выручаем" поможет малообеспеченным семьям накрыть новогодний стол Новая мера соцподдержки позволила получить образование 55 участникам СВО "Письмо Дедушке Морозу": "Пятерочка" вновь запускает социальный проект В Самарской области более чем 2000 семей воспользовались услугами пункта проката предметов для новорожденных

Соцподдержка Общество

В Самаре около 400 детей проходят коррекцию в группах кратковременного пребывания

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во всех подразделениях Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа успешно работают коррекционные группы кратковременного пребывания для детей с ментальными нарушениями. В настоящее время такие занятия посещают около 400 ребят, а общее число детей, находящихся на сопровождении специалистов центра, приближается к 900.

Фото: "Волжская коммуна"

Занятия проходят в группах по 10-12 человек для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Особенность программы — ее комплексный и кратковременный формат. За 1,5–2 часа с детьми успевают провести занятия психолог, логопед-дефектолог, социальный педагог и другие профильные специалисты. Это позволяет оказывать интенсивную помощь, не перегружая ребенка.

"Главная цель — оказание комплексной психолого-педагогической помощи семьям. Для детей с расстройствами аутистического спектра особенно важна адаптация к жизни в обществе. Через игру они получают навыки общения, учатся правилам поведения", — поясняет директор КЦСОН Самарского округа Александр Постников. Курс реабилитации рассчитан на три месяца, и все занятия для детей полностью бесплатны.

Ярким примером эффективности такой работы является группа комбинированной направленности "Цветной мир" в Промышленном подразделении. Семилетняя Кира, которую мама Анастасия Ильина приводит на занятия с мая, демонстрирует значительный прогресс.

"Особенным детям необходимо учиться находиться среди людей. Занятия в группе помогают сформировать эти навыки в душевной атмосфере", — делится Анастасия. Благодаря курсу девочка стала спокойнее переносить поездки в транспорте, начала говорить фразами, и ее словарный запас заметно вырос. Теперь они с мамой активно посещают культурные мероприятия и детские праздники.

Ключ к успеху — индивидуальный подход и искренняя вовлеченность педагогов. "Дети видят наше отношение и готовы вступать во взаимодействие. Зависит от нас, готовы ли мы принимать их с их особенностями", — говорит педагог-психолог Мария Бакулина.

Используя разнообразные дидактические пособия — визуальные, тактильные, музыкальные — специалисты помогают каждому ребенку сделать шаг вперед в развитии и социализации, даря ему и его семье уверенность в завтрашнем дне.

Условия для реабилитации детей с ментальными нарушениями создаются в рамках госпрограммы "Доступная среда в Самарской области". Создание комфортных условий для людей с особыми потребностями стало одной из главных задач социальной политики региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4