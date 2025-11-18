16+
Соцподдержка Общество

Многодетная семья получила поддержку на обустройство собственного дома

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Многодетная семья из города Самарской области получила комплексную поддержку от государства на обустройство собственного дома. В рамках программы социальной догазификации, объявленной президентом страны Владимиром Путиным, семье Гаас не только бесплатно подвели газ к участку, но и компенсировали затраты на подключение и оборудование.

Фото: личного архива семьи Гаас

В семье Светланы и Александра Гаас растут трое детей — Эвелина, Александр и Натан. Их давняя мечта о просторном собственном доме близка к осуществлению: супруги построили жилье своими силами и сейчас завершают отделку. Весомой помощью стала газификация дома.

"Во-первых, как многодетным, нам бесплатно к дому подвели газопровод. Потом сами провели газ в дом и подали документы на компенсацию. Во-вторых, нам вернули затраченные деньги — 201 тыс. рублей. Теперь в доме и газ, и отопление. Конечно, мы все рады", — поделилась Светлана Гаас.

Подключение газа — лишь одна из многих мер поддержки, которыми пользуется семья. В их числе — ежемесячная денежная компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг, компенсация части родительской платы за детский сад, к учебному году была выплата на покупку новой школьной и спортивной формы. Региональный семейный капитал — 100 тыс. руб. был направлен на строительство: покупку дверей и необходимых стройматериалов.

"Затраты у многодетной семьи большие, поэтому мы рады всесторонней поддержке. Все эти меры — прямой и значительный плюс к семейному бюджету", — отметила многодетная мать.

После рождения третьего ребенка женщина также воспользовалась возможностью открыть собственное дело. С помощью социального контракта она открыла кабинет маникюра и педикюра.

"Решила попробовать. Раньше просто увлекалась, а когда узнала о финансовой поддержке, решилась. Хотя и сильно переживала, но оформление далось мне легко, многое подсказали в соцслужбе и в центре "Мой бизнес". Постепенно клиентская база набирается, я развиваюсь", — рассказала Светлана Николаевна.

В Самарской области действует 42 меры поддержки семей с детьми, в том числе в рамках национального проекта "Семья". В этом году на реализацию всех мер социальной помощи семьям из областного бюджета было направлено более 39 млрд рублей. "Президент ставит перед нами задачу, чтобы основой общества была многодетная, большая семья.  Для нас важна каждая семья. Десятилетие с 2025 по 2035 годы в области будет проходить под знаком многодетной семьи", — ранее отмечал глава региона Вячеслав Федорищев.

Последние комментарии

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

