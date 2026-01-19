16+
Почта России и Народный Фронт подвели итоги благотворительной акции по доставке гумпомощи в Курскую и Белгородскую области

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Народный фронт завершил совместную с Почтой России акцию по доставке благотворительной помощи в Курскую и Белгородскую области. С 19 марта 2025 г. по 31 декабря 2025 г. благодаря этому проекту россияне бесплатно отправили около 24 000 посылок в Курскую и Белгородскую области, а также из этих регионов.

Воспользоваться бесплатной отправкой могли жители, вынужденно переехавшие в другой регион или родные тех, кто остался на приграничных территориях. Почта России доставила около 12 000 посылок белгородцам, примерно столько же гуманитарных посылок компания доставила жителям Курской области. Россияне могли принести посылки с гумпомощью в любое почтовое отделение, а Почта доставляла их в адрес Народного фронта, который занимался распределением поступивших отправлений.

Больше всего посылок в Белгородскую область отправили жители Иркутской области, Москвы и Ленинградской области. В Курскую область чаще отправляли посылки жители Алтайского края, Амурской и Кемеровской областей.

Почта Россия продолжает бесплатную доставку гуманитарных грузов в Курскую и Белгородскую области совместно с Российским Красным Крестом для жителей приграничья.

