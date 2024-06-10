В Самарской области обсуждают маткапитал для родивших до 20 лет

В Самарской области могут появиться социальные выплаты для женщин, родивших в возрасте до 20 лет и после 35 лет. Такое предложение в понедельник, 10 июня, на заседании правительства региона озвучил глава регионального минздрава Армен Бенян.
Сумма выплат министром не озвучивалась. Он проговорил, что это предложение необходимо обсуждать с другими ведомствами.
Еще одно предложение, которое врио министра здравоохранения озвучил - оказание помощи на дому социальными и медицинскими работниками женщинам, родившим третьего и более ребенка.
Среди других мер, направленных на повышение рождаемости, Армен Бенян озвучил:
- обеспечение подростков бесплатными контрацептивами (в 2025-2027 из бюджета региона планируется выделить на это 5 млн руб.), что должно привести к снижению количества абортов в этой возрастной группе на 20%, а также снизить число заболеваний генитальными инфекциями на 25%;
- создание Центра репродуктивного здоровья семьи (2025-2027 гг.), что позволит снизить частоту случаев бесплодия в браке на 15%;
- ежегодное увеличение числа попыток ЭКО на 5% за счет ОМС;
- введение вакцинации от вируса папилломы человека девочек и мальчиков 10-13 лет с 2024 г., что позволит снизить долю рака шейки матки среди женщин репродуктивного возраста до 10%.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?