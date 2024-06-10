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В Самарской области обсуждают маткапитал для родивших до 20 лет

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области могут появиться социальные выплаты для женщин, родивших в возрасте до 20 лет и после 35 лет. Такое предложение в понедельник, 10 июня, на заседании правительства региона озвучил глава регионального минздрава Армен Бенян.

Сумма выплат министром не озвучивалась. Он проговорил, что это предложение необходимо обсуждать с другими ведомствами.

Еще одно предложение, которое врио министра здравоохранения озвучил - оказание помощи на дому социальными и медицинскими работниками женщинам, родившим третьего и более ребенка.

Среди других мер, направленных на повышение рождаемости, Армен Бенян озвучил:

- обеспечение подростков бесплатными контрацептивами (в 2025-2027 из бюджета региона планируется выделить на это 5 млн руб.), что должно привести к снижению количества абортов в этой возрастной группе на 20%, а также снизить число заболеваний генитальными инфекциями на 25%;

- создание Центра репродуктивного здоровья семьи (2025-2027 гг.), что позволит снизить частоту случаев бесплодия в браке на 15%;

- ежегодное увеличение числа попыток ЭКО на 5% за счет ОМС;

- введение вакцинации от вируса папилломы человека девочек и мальчиков 10-13 лет с 2024 г., что позволит снизить долю рака шейки матки среди женщин репродуктивного возраста до 10%.

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