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Тольяттиазот помог обновить музыкальный зал в детском саду Тольятти "Мечта"

ТОЛЬЯТТИ. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" оказал благотворительную помощь детскому саду № 33 "Мечта" Комсомольского района г. о. Тольятти. При поддержке предприятия во втором корпусе дошкольного учреждения открылся обновленный музыкальный зал — пространство для творчества и развития.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Для обустройства помещений ТОАЗ передал "Мечте" строительные материалы — более 200 квадратных метров напольного покрытия, а также сантехнику и комплекты фурнитуры. Теперь занятия музыкой, творческие репетиции и утренники для 350 воспитанников детского сада будут проходить в светлом и уютном зале.

"Тольяттиазот" и "Мечту" связывает многолетняя дружба и системное партнерство. Дошкольное учреждение является единственным в Комсомольском районе детским садом, где реализуется инклюзивная программа и воспитываются дети с нарушениями зрения и речи. Ранее Компания неоднократно поддерживала инициативы педагогического коллектива в рамках конкурса "Химия добра". В частности, благодаря гранту ТОАЗа здесь были открыты инклюзивная сцена и центр активности "Радость общения" с интерактивным оборудованием для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Значимый вклад в развитие дошкольного учреждения вносят и волонтеры предприятия. В преддверии учебного года активисты Совета молодежи "Тольяттиазота" собственными силами создали для воспитанников "Мечты" арт-пространство. Молодые сотрудники Компании оформили входную группу здания красочными тематическими рисунками, главным сюжетом которых стала история корпоративных персонажей — Толика Азотова и его сестры Вероники. Помимо художественной росписи стен с изображением цветочной поляны и игрового лабиринта, волонтеры оборудовали магнитно-меловую доску, на которой дошкольники могут рисовать и выводить свои первые химические формулы.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Поддержка образовательных и социальных учреждений Тольятти, особенно в подшефном Комсомольском районе, — один из ключевых приоритетов благотворительной политики "Тольяттиазота". Мы убеждены, что инвестиции в создание комфортной и современной творческой среды для дошкольников — это вклад в будущее всего города. В таких садах, как "Мечта", растут, развиваются и делают свои первые открытия юные звездочки и таланты, среди которых немало будущих химиков и инженеров, которые со временем придут работать и в нашу Компанию. Именно поэтому для нас ценно помогать в создании лучших условий для воспитания подрастающего поколения".

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