Тольяттиазот помог обновить музыкальный зал в детском саду Тольятти "Мечта"

"Тольяттиазот" оказал благотворительную помощь детскому саду № 33 "Мечта" Комсомольского района г. о. Тольятти. При поддержке предприятия во втором корпусе дошкольного учреждения открылся обновленный музыкальный зал — пространство для творчества и развития.
Для обустройства помещений ТОАЗ передал "Мечте" строительные материалы — более 200 квадратных метров напольного покрытия, а также сантехнику и комплекты фурнитуры. Теперь занятия музыкой, творческие репетиции и утренники для 350 воспитанников детского сада будут проходить в светлом и уютном зале.
"Тольяттиазот" и "Мечту" связывает многолетняя дружба и системное партнерство. Дошкольное учреждение является единственным в Комсомольском районе детским садом, где реализуется инклюзивная программа и воспитываются дети с нарушениями зрения и речи. Ранее Компания неоднократно поддерживала инициативы педагогического коллектива в рамках конкурса "Химия добра". В частности, благодаря гранту ТОАЗа здесь были открыты инклюзивная сцена и центр активности "Радость общения" с интерактивным оборудованием для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Значимый вклад в развитие дошкольного учреждения вносят и волонтеры предприятия. В преддверии учебного года активисты Совета молодежи "Тольяттиазота" собственными силами создали для воспитанников "Мечты" арт-пространство. Молодые сотрудники Компании оформили входную группу здания красочными тематическими рисунками, главным сюжетом которых стала история корпоративных персонажей — Толика Азотова и его сестры Вероники. Помимо художественной росписи стен с изображением цветочной поляны и игрового лабиринта, волонтеры оборудовали магнитно-меловую доску, на которой дошкольники могут рисовать и выводить свои первые химические формулы.
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":
"Поддержка образовательных и социальных учреждений Тольятти, особенно в подшефном Комсомольском районе, — один из ключевых приоритетов благотворительной политики "Тольяттиазота". Мы убеждены, что инвестиции в создание комфортной и современной творческой среды для дошкольников — это вклад в будущее всего города. В таких садах, как "Мечта", растут, развиваются и делают свои первые открытия юные звездочки и таланты, среди которых немало будущих химиков и инженеров, которые со временем придут работать и в нашу Компанию. Именно поэтому для нас ценно помогать в создании лучших условий для воспитания подрастающего поколения".
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !