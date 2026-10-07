7 октября - Всероссийский день беременных, и Отделение СФР по Самарской области подготовило ответы на самые частые вопросы. В 2026 г. выплату по беременности и родам уже получили более чем 11,2 тысячи самарских мам.

Рассказываем, кому положена выплата и как ее получить.

Пособие предоставляют официально работающим женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, а также тем, кто усыновил малыша в возрасте до трех месяцев. Сумма - 100% от среднего заработка за два предыдущих года. Но есть нюансы: если страховой стаж менее шести месяцев и доход у матери низкий, расчет ведется исходя из МРОТ.

"Кроме того, если у женщины уже был предыдущий декрет, периоды для расчета могут быть заменены", - уточняют в региональном отделении Соцфонда.

Сколько можно получить

По словам управляющего отделением СФР по Самарской области Дмитрия Петрова:

за 140 дней (обычные роды) - от 124702,20 до 955836 рублей;

за 156 дней (осложненные роды) - от 138953,88 до 1065074,40 рубля;

за 194 дня (двойня и более) - от 172801,62 до 1324515,60 рубля.

Чтобы получить выплату, достаточно подать заявление своему работодателю. Однако следует помнить, что сделать это можно не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. В течение 10 рабочих дней СФР рассматривает документы и перечисляет средства на банковскую карту заявителя.

А если женщина не работает

Пособие также положено и неработающим мамам. Его получают беременные или усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев женщины, которые были уволены в связи с ликвидацией организации. С 1 сентября 2025 г. выплату могут оформить студентки очной формы обучения вузов, колледжей, учреждений дополнительного профобразования и научных организаций.

Для них пособие составляет 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в Самарской области и перечисляется сразу за весь период отпуска по беременности и родам. Для получения выплаты подать заявление можно через Госуслуги, в СФР или МФЦ.

Пусть ожидание малыша будет спокойным и радостным, а меры поддержки помогут в этом.