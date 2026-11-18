В пятницу, 20 ноября, по всей Самарской области пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. Жители региона смогут получить квалифицированные консультации по вопросам социальных выплат, пенсий, льгот, защиты прав детей, жилищных, наследственных и трудовых отношений.

Консультации будут организованы на площадках Самарского регионального отделения "Ассоциации юристов России" и ее партнеров - участников акции.

Особое внимание уделят вопросам социальной защиты граждан. За правовой помощью смогут обратиться участники специальной военной операции и члены их семей, люди с инвалидностью, пожилые граждане, многодетные семьи, родители и опекуны.

В числе основных тем консультаций - оформление социальных выплат и льгот, назначение и перерасчет пенсий, реализация предусмотренных законодательством гарантий для участников СВО и их семей, защита прав несовершеннолетних, разрешение жилищных и наследственных вопросов, а также защита трудовых прав.

Партнерами акции выступят местные отделения "Ассоциации юристов России" в муниципальных образованиях Самарской области, аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Государственное юридическое бюро по Самарской области, представители адвокатского сообщества и юридические клиники при вузах региона.

Возможность получения консультации по конкретному вопросу зависит от компетенции специалистов выбранного пункта приема. Пункты оказания бесплатной юридической помощи будут работать по всей Самарской области. Очный прием осуществляется по предварительной записи.

Жителям региона рекомендуется заранее выбрать удобный пункт, связаться с ним по указанному номеру телефона и согласовать время консультации.