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Социальные координаторы фонда "Защитники Отечества": адресная помощь от первого обращения до полного решения вопроса

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Государственный фонд "Защитники Отечества" был открыт в 2023 году по решению президента России. С первых дней работы фонда особое место в его структуре занимают социальные координаторы. Роль социального координатора в деятельности фонда многогранна и чрезвычайно важна.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В рамках своей работы социальные координаторы помогают оформить необходимые документы, организовать лечение и реабилитационные мероприятия, обеспечивая комфорт и поддержку в трудных ситуациях. Сегодня более ста тысяч обращений поступило в самарский филиал фонда "Защитники Отечества" за 3,5 года.

Наталья Пантелеева работает социальным координатором в самарском филиале фонда с 2024 года. Ранее, в региональном центре занятости населения, она курировала вопросы, связанные с СВО, и взаимодействовала с бойцами. Узнав об открытии фонда в Самарской области в 2023 году, Наталья приняла решение присоединиться к команде для оказания ветеранам более масштабной помощи по всем направлениям поддержки.

"Мы адаптируем жилье под их нужды, приобретаем одежду для инвалидов, занимаемся переобучением. Если ветеран хочет получить высшее образование — мы предлагаем такую возможность. Люди действительно стремятся получить новую профессию, приобрести специальность. Одной из наиболее частых и острых потребностей участников СВО и членов их семей является медицинская помощь, реабилитация и решение юридических вопросов. Мы консультируем и сопровождаем ветеранов с самого начала обращения и до полного решения вопроса", — подчеркнула социальный координатор Наталья Пантелеева.

Одним из тех, кому была оказана помощь, стал ветеран СВО Иван Беляков. Иван начинал службу в пограничных войсках, работал в транспортной полиции, а затем продолжил военную карьеру в звании старшего сержанта. В зоне СВО он был артиллеристом и командовал группой эвакуации. Он помог вынести с передовой своих боевых товарищей, за что был награждён Орденом Мужества, медалями "За боевые отличия" и "Воинскую доблесть 2 степени". Но цена этого мужества оказалась непростой: Иван получил ранение с отрывом трети правой руки.

Первое обращение в фонд "Защитники Отечества" было связано с юридическими вопросами. Но постепенно Фонд стал для ветерана надёжной опорой — поддержка охватила самые разные сферы: психологическая помощь, адаптация жилья, диспансеризация, культурно-досуговая деятельность, поездка на чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс". Иван также получил направление на получение технических средств реабилитации.

"Фонд "Защитники Отечества" дал мне возможность поехать на чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" в Казань. С протезом тоже помог социальный координатор фонда. Взяли на себя всё: консультации, сбор документов. С какой бы проблемой ни пришёл сюда военнослужащий — действующий или бывший, — ответ найдут для каждого", — прокомментировал ветеран СВО Иван Беляков.

Особое внимание уделяется посещению участников СВО, которые находятся на стационарном лечении, социальными координаторами. Такие визиты позволяют оказать моральную поддержку, проверить необходимость дополнительной помощи и наладить взаимодействие с медицинскими учреждениями.
"В фонде "Защитники Отечества" и во всех его филиалах работают социальные координаторы. Они помогают ветеранам СВО, семьям погибших героев и тем, кто пропал без вести. За каждым закреплён свой координатор. Эти люди каждый день рядом. Они помогают оформить все положенные льготы и поддержку по принципу "единого окна" — от лечения и реабилитации до спорта и досуга", — прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель Самарского филиала государственного фонда "Защитники Отечества".

Большой пласт лежит на взаимодействии социального координатора со всеми органами власти: от федеральных и региональных структур до органов местного самоуправления. Особую значимость приобретает цифровизация: уже успешно функционирует единая государственная информационная система "Защитник Отечества". Благодаря ей, каждый обратившийся получает консультацию координатора по всему спектру доступных мер поддержки.

Работа социального координатора — это проявление искренней заботы, внимания и поддержки. В условиях современной сложной ситуации эта роль помогает укрепить доверие и надежду тех, кто защищает нашу Родину, и их семьи.

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