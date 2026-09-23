ДТП в Большечерниговском районе обернулось госпитализацией женщины и побегом второго водителя

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В среду, утром 23 сентября, на 125‑м км трассы А‑300 столкнулись легковые авто (одно из них Chevrolet Niva, марка второго не установлена), сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"