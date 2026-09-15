Два человека пострадали при столкновении мотоцикла и иномарки в Ставропольском районе

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В Ставропольском районе в понедельник, 14 сентября, в 22:17 произошло ДТП на автодороге Тольятти — Хрящевка. О происшествии сообщили в облГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»