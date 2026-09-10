ВАЗ и LADA Granta столкнулись под Марьевкой

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В среду, 9 сентября, в Пестравском районе на 152‑м км трассы Р‑229 "Самара — Волгоград" (поворот на с. Марьевка) произошло ДТП с двумя отечественными легковыми автомобилями, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"