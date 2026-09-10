ВАЗ и LADA Granta столкнулись под Марьевкой

В среду, 9 сентября, в Пестравском районе на 152‑м км трассы Р‑229 "Самара — Волгоград" (поворот на с. Марьевка) произошло ДТП с двумя отечественными легковыми автомобилями, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В 10:18 на место столкновения ВАЗ‑2107 и LADA Granta прибыли 4 сотрудника пожарно-спасательной службы, Госавтоинспекция и медработники.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир ВАЗ‑2107 — их госпитализировали.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?