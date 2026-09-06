На ул. Чекистов в Самаре попал в ДТП 15-летний водитель незарегистрированного ВАЗа

В субботу, 5 сентября, в Кировском районе Самары столкнулись ВАЗ-21140 и Toyota Chaser, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, в 19:00 не имеющий права управления транспортными средствами 15-летний юноша, управляя не состоящей на регистрационном учете отечественной легковушкой на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог напротив дома № 185 по ул. Чекистов не уступил дорогу и столкнулся с Toyota, ехавшей по главной дороге.
В результате происшедшего 30-летнему водителю иномарки и пассажиру ВАЗ — 19-летнему юноше назначено стационарное лечение, а водителю ВАЗ — амбулаторное.
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Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?