На ул. Чекистов в Самаре попал в ДТП 15-летний водитель незарегистрированного ВАЗа

В субботу, 5 сентября, в Кировском районе Самары столкнулись ВАЗ-21140 и Toyota Chaser, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в 19:00 не имеющий права управления транспортными средствами 15-летний юноша, управляя не состоящей на регистрационном учете отечественной легковушкой на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог напротив дома № 185 по ул. Чекистов не уступил дорогу и столкнулся с Toyota, ехавшей по главной дороге.

В результате происшедшего 30-летнему водителю иномарки и пассажиру ВАЗ — 19-летнему юноше назначено стационарное лечение, а водителю ВАЗ — амбулаторное.