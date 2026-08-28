В Тольятти госпитализирован мотоциклист, столкнувшийся с Nissan Primera

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В четверг, 27 августа, в 19:45 61-летний водитель Nissan Primera при выезде с прилегающей территории возле дома № 80 по ул. Революционной допустил столкновение с мотоциклом Yamaha.

Фото: ГУ МВД по Самарской области