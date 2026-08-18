В Ставропольском районе после ДТП госпитализировали двух человек

В понедельник, 17 августа, в 13:00 в Ставропольском районе в ДТП пострадали два человека, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 64-летний водитель Lada Kalina, двигался по автодороге "Волжский-Курумоч-"Урал" в направлении Самары. В пути, на 17 км, не справившись с рулевым управлением, он не учел дорожные и метеорологические условия и нарушил правила расположения авто на проезжей части. Во время движения по правой обочине водитель внезапно слетел в кювет по ходу движения, после чего машина перевернулась. Водитель и 51-летняя женщина-пассажир госпитализированы.