В Ставропольском районе после ДТП госпитализировали двух человек

В понедельник, 17 августа, в 13:00 в Ставропольском районе в ДТП пострадали два человека, передает ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, 64-летний водитель Lada Kalina, двигался по автодороге "Волжский-Курумоч-"Урал" в направлении Самары. В пути, на 17 км, не справившись с рулевым управлением, он не учел дорожные и метеорологические условия и нарушил правила расположения авто на проезжей части. Во время движения по правой обочине водитель внезапно слетел в кювет по ходу движения, после чего машина перевернулась. Водитель и 51-летняя женщина-пассажир госпитализированы.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!