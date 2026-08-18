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С начала июля "киберсемья" отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн запустил киберсемью: к "Кибербабушке" и "Киберпацану" присоединились "Кибердед", "Кибермама" с "Киберпапой" и другие родственники — всего десять голосов. Почти весь поток мошеннических звонков в сети оператора направляется на них. Реалистичные ИИ-модели общаются с аферистами, расходуя время и ресурсы, которые те могли бы направить на обман настоящих людей. В июле киберсемья приняла 3,9 млн нежелательных звонков, за первую неделю августа — больше миллиона. Всего мошенники потратили на разговоры с ИИ почти 39 тыс. часов — это время, эквивалентное четырем с половиной годам.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Почти каждый день кто-нибудь из членов киберсемьи проводит хотя бы один разговор длительностью около часа. И это неудивительно, потому что киберсобеседника крайне сложно отличить от обычного человека. В зависимости от номера, на который поступает мошеннический звонок, ИИ выбирает голос и формирует под него персонажа со случайным набором индивидуальных особенностей — характером, занятостью, хобби. Это расширяет возможное количество уникальных персонажей почти до бесконечности и делает их объемнее и органичнее. Для большей естественности чат-бот сохраняет память о недавних разговорах: если тот же мошенник перезванивает на тот же номер в течение пяти часов, трубку снимает уже знакомый ему персонаж.

Киберсемья не только отвлекает внимание мошенников и снижает рентабельность преступной деятельности, но и собирает информацию для дальнейшего улучшения алгоритмов защиты. Каждый член киберсемьи натренирован на противодействие схемам, наиболее популярным для обмана клиентов той или иной возрастной группы, но готов и к неожиданностям. Аналитика перехваченных звонков показывает разнообразие сценариев. В топ входят:

  • звонки от имени военкоматов, по вопросам, связанным со службой и наградами (27% всех атак);
  • схемы с курьерской и почтовой доставкой (17%);
  • обращения якобы от представителей госструктур: Роскомнадзора, силовых ведомств и пр. (16%).

Решение работает для всех пользователей сервиса "Моя безопасность" в рамках бесплатного базового тарифа.

Григорий Кузнецов, директор департамента по управлению уровнем фрода:

"Мы придумали и запустили "Кибербабушку" прошлой осенью, когда поняли, что ИИ-боты достигли такой степени реалистичности, что их не всегда можно отличить от настоящих людей. Модель с голосом пожилой женщины была призвана защитить представительниц самой популярной и уязвимой для мошеннических действий социальной группы. За пять месяцев работы в тестовом режиме "Кибербабушка" провела в разговорах с аферистами 70 часов, принимая до 500 звонков в месяц. Но то, что это работает, стало очевидно гораздо быстрее. Поэтому в начале лета у "бабушки" появился "внук", а к июлю семья пополнилась и остальными членами. Теперь благодаря им у преступников прибавится проблем, а миллионы людей смогут жить чуть спокойнее.

Такие они, современные супергерои — не носят плащи, не ищут хулиганов по подворотням, а круглые сутки, семь дней в неделю охраняют людей от нападений там, где они наиболее доступны и уязвимы".

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Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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