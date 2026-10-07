Более 100 тыс. школьников Самарской области приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги"

За две недели первого тура во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги" приняли участие 107888 школьников Самарской области. Олимпиада проводится при поддержке национального проекта "Инфраструктура для жизни" и направлена на повышение дорожной грамотности детей.
Организаторами выступают Минтранс России, Госавтоинспекция МВД России, образовательная платформа "Учи.ру" и АНО "Национальные приоритеты". Участники - ученики 1-9 классов, а также дошкольники старше 5 лет, которые могут выполнять задания вместе с родителями. Олимпиада проходит в два тура: первый продлится до 25 октября, второй состоится в феврале 2027 г. для тех, кто набрал максимальные баллы.
В заданиях олимпиады моделируются реальные дорожные ситуации. Школьники повторяют, как безопасно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде и самокате, зачем нужны световозвращающие элементы, а также учатся ориентироваться в дорожных знаках. Содержание задач ежегодно обновляется, чтобы участники прошлых лет могли открыть для себя что-то новое.
"Дочка в прошлом году проходила олимпиаду, в этом году решила снова участвовать - говорит, задания стали интереснее. Много ситуаций, которые встречаются в реальной жизни: переходы, самокаты, велосипеды, дорожные ловушки. Считаю, что такие олимпиады очень полезны, ведь в этом возрасте дети уже сами ходят по городу, и важно, чтобы они делали это безопасно", - рассказала жительница Отрадного Александра Кобзева.
Все участники получат сертификаты, а победители - грамоты и дипломы. Олимпиада включена в перечень мероприятий Минпросвещения России, а ее победители могут быть внесены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.
В Самарской области безопасности детей на дорогах уделяется особое внимание. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" обновляются школьные маршруты: ремонтируется покрытие, устанавливаются дорожные знаки, ограждения, освещение и светофоры. Эти меры помогают снижать риск дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Олимпиада "Безопасные дороги" проводится уже седьмой год. За это время свои знания проверили более чем 27 млн школьников по всей стране.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...