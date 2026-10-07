Более 100 тыс. школьников Самарской области приняли участие в олимпиаде "Безопасные дороги"

За две недели первого тура во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги" приняли участие 107888 школьников Самарской области. Олимпиада проводится при поддержке национального проекта "Инфраструктура для жизни" и направлена на повышение дорожной грамотности детей.

Организаторами выступают Минтранс России, Госавтоинспекция МВД России, образовательная платформа "Учи.ру" и АНО "Национальные приоритеты". Участники - ученики 1-9 классов, а также дошкольники старше 5 лет, которые могут выполнять задания вместе с родителями. Олимпиада проходит в два тура: первый продлится до 25 октября, второй состоится в феврале 2027 г. для тех, кто набрал максимальные баллы.

В заданиях олимпиады моделируются реальные дорожные ситуации. Школьники повторяют, как безопасно переходить дорогу, как правильно ездить на велосипеде и самокате, зачем нужны световозвращающие элементы, а также учатся ориентироваться в дорожных знаках. Содержание задач ежегодно обновляется, чтобы участники прошлых лет могли открыть для себя что-то новое.

"Дочка в прошлом году проходила олимпиаду, в этом году решила снова участвовать - говорит, задания стали интереснее. Много ситуаций, которые встречаются в реальной жизни: переходы, самокаты, велосипеды, дорожные ловушки. Считаю, что такие олимпиады очень полезны, ведь в этом возрасте дети уже сами ходят по городу, и важно, чтобы они делали это безопасно", - рассказала жительница Отрадного Александра Кобзева.

Все участники получат сертификаты, а победители - грамоты и дипломы. Олимпиада включена в перечень мероприятий Минпросвещения России, а ее победители могут быть внесены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.

В Самарской области безопасности детей на дорогах уделяется особое внимание. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" обновляются школьные маршруты: ремонтируется покрытие, устанавливаются дорожные знаки, ограждения, освещение и светофоры. Эти меры помогают снижать риск дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Олимпиада "Безопасные дороги" проводится уже седьмой год. За это время свои знания проверили более чем 27 млн школьников по всей стране.



