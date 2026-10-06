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Общество

Финансовая безопасность начинается здесь: пройдите онлайн-зачет и узнайте свой уровень

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 6 по 27 октября пройдет IX Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Он поможет узнать, насколько хорошо жители страны ориентируются в финансовых вопросах. Пройти зачет можно как индивидуально, так и в составе семейной команды. Участникам будут доступны два уровня сложности — базовый и продвинутый.

Фото: департамент информполитики Самарской области

Младшие школьники в игровой форме познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности, научатся обращаться с деньгами и копить на мечту. Взрослые смогут проверить, насколько хорошо они умеют управлять личным бюджетом, принимать осознанные финансовые решения, защищаться от кибермошенников и недобросовестных продавцов финансовых продуктов. В зачет включены задания, основанные на реальных ситуациях, от крупнейших цифровых платформ, включая маркетплейсы. Например, участникам предложат решить задачу, связанную с фишингом. Именно с этим видом мошенничества часто сталкиваются пользователи онлайн-сервисов.

Для учеников средних и старших классов предусмотрен отдельный олимпиадный зачет, который состоится 13–15 октября. Задания для него подготовили преподаватели НИУ "Высшая школа экономики". Успешное прохождение этого испытания позволит выйти в финал Всероссийской олимпиады "Высшая проба" по профилю "Финансовая грамотность". Победа в этой олимпиаде дает льготы при поступлении в вузы.

Прохождение личного зачета займет не более 20 минут, олимпиадного — не более 40 минут, семейного — не более часа. Количество попыток не ограничено. В этом году краткую версию зачета можно пройти в мини-приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Финансовая грамотность сегодня — это не просто полезный навык, а базовая защита человека в повседневной жизни. Ежедневно мы принимаем десятки финансовых решений: оплачиваем покупки, выбираем кредиты и вклады, управляем семейным бюджетом, сталкиваемся с предложениями в интернете. И от того, насколько осознанно мы действуем, напрямую зависит благополучие нашей семьи, — отмечает управляющий отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков. — Предлагаю всем жителям региона принять участие в Финзачете. Это займет немного времени, а польза будет долгосрочной. Можно будет научиться увереннее управлять личными финансами и узнать, как защищать себя и близких от рисков".

По итогам зачета каждый участник получит персональные рекомендации по вопросам, вызвавшим затруднения.

Те, кто успешно сдаст зачет, получат именной сертификат. Регистрация — на сайте проекта.

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