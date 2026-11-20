Это был не просто технический запуск - это был момент, когда Самара впервые услышала себя в эфире. 18 ноября 1926 года начались пробные трансляции радиостанции РВ-16, построенной по договору с Нижегородской радиолабораторией под руководством Михаила Бонч-Бруевича. Передатчик и студия разместились на улице Фрунзе в здании современного института культуры. Уже 30 декабря комиссия приняла станцию в постоянную эксплуатацию.

Сегодня передача голоса на расстояние кажется привычным делом. Но сто лет назад первый радиосигнал стал настоящим техническим прорывом, открывшим новую эпоху в жизни Самары. Позднее появятся мощные радиоцентры, расширится география вещания, а радио станет неотъемлемой частью повседневной жизни.

Особую роль оно сыграло в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году в Куйбышев, ставший запасной столицей страны, на улицу Красноармейскую привезли оборудование эвакуированного Московского радиокомитета. На протяжении полутора лет куйбышевского эфира ждали во всем Советском Союзе.

С берегов Волги передавали сводки Совинформбюро, здесь впервые прозвучала легендарная симфония Дмитрия Шостаковича - ее услышали даже за океаном.

В военные годы радио стало главным источником информации, голосом, который поддерживал, объединял и помогал сохранять надежду. Дикторов узнавали и любили, их выступлений ждали, а каждое сообщение из эфира становилось частью общей истории страны.

Расцвет радиовещания пришелся на шестидесятые годы, когда в стране были построены мощные передающие центры. Сегодня радио живет и в традиционном эфире, и в Интернете. Вещание доступно круглосуточно. Форматы меняются, появляются новые платформы, но суть остается прежней: оперативно, достоверно - и голосом, которому доверяют.

К вековому юбилею радиовещания ГТРК "Самара" подготовила масштабный мультимедийный проект "Говорит Куйбышев". Он объединит Всероссийский мультимедийный марафон 7 мая, совместную с Самарским областным радиотелевизионным передающим центром выставку в музее имени П.В.Алабина, подкаст-сериал, акцию "Поймай волну" и установку нового арт-объекта в сквере у здания на Красноармейской.

Главная идея юбилейного проекта - не только вспомнить ключевые события столетней истории, но и объединить вокруг нее жителей Самарской области.

Елена Крылова, директор ГТРК "Самара":

"Мы рассчитываем на большую вовлеченность аудитории в создание совместного большого полотна, которое будет отражать столетнюю историю радио в Самарской области - Куйбышевской области, а значит, и столетнюю историю в этом периоде нашей страны".

От пробного сигнала 1926 года до круглосуточного вещания в Интернете - путь длиной в столетие. Но, как бы ни менялись технологии, радио продолжает объединять людей: рассказывает о главных событиях, поддерживает в трудные минуты и напоминает о том, что действительно важно.

В год векового юбилея ГТРК "Самара" не просто подведет итоги. Она продолжит главную традицию самарского радиовещания - быть голосом, который слышат.