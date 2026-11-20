Это был не просто технический запуск - это был момент, когда Самара впервые услышала себя в эфире. 18 ноября 1926 года начались пробные трансляции радиостанции РВ-16, построенной по договору с Нижегородской радиолабораторией под руководством Михаила Бонч-Бруевича. Передатчик и студия разместились на улице Фрунзе в здании современного института культуры. Уже 30 декабря комиссия приняла станцию в постоянную эксплуатацию.
Сегодня передача голоса на расстояние кажется привычным делом. Но сто лет назад первый радиосигнал стал настоящим техническим прорывом, открывшим новую эпоху в жизни Самары. Позднее появятся мощные радиоцентры, расширится география вещания, а радио станет неотъемлемой частью повседневной жизни.
Особую роль оно сыграло в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году в Куйбышев, ставший запасной столицей страны, на улицу Красноармейскую привезли оборудование эвакуированного Московского радиокомитета. На протяжении полутора лет куйбышевского эфира ждали во всем Советском Союзе.
С берегов Волги передавали сводки Совинформбюро, здесь впервые прозвучала легендарная симфония Дмитрия Шостаковича - ее услышали даже за океаном.
В военные годы радио стало главным источником информации, голосом, который поддерживал, объединял и помогал сохранять надежду. Дикторов узнавали и любили, их выступлений ждали, а каждое сообщение из эфира становилось частью общей истории страны.
Расцвет радиовещания пришелся на шестидесятые годы, когда в стране были построены мощные передающие центры. Сегодня радио живет и в традиционном эфире, и в Интернете. Вещание доступно круглосуточно. Форматы меняются, появляются новые платформы, но суть остается прежней: оперативно, достоверно - и голосом, которому доверяют.
К вековому юбилею радиовещания ГТРК "Самара" подготовила масштабный мультимедийный проект "Говорит Куйбышев". Он объединит Всероссийский мультимедийный марафон 7 мая, совместную с Самарским областным радиотелевизионным передающим центром выставку в музее имени П.В.Алабина, подкаст-сериал, акцию "Поймай волну" и установку нового арт-объекта в сквере у здания на Красноармейской.
Главная идея юбилейного проекта - не только вспомнить ключевые события столетней истории, но и объединить вокруг нее жителей Самарской области.
Елена Крылова, директор ГТРК "Самара":
"Мы рассчитываем на большую вовлеченность аудитории в создание совместного большого полотна, которое будет отражать столетнюю историю радио в Самарской области - Куйбышевской области, а значит, и столетнюю историю в этом периоде нашей страны".
От пробного сигнала 1926 года до круглосуточного вещания в Интернете - путь длиной в столетие. Но, как бы ни менялись технологии, радио продолжает объединять людей: рассказывает о главных событиях, поддерживает в трудные минуты и напоминает о том, что действительно важно.
В год векового юбилея ГТРК "Самара" не просто подведет итоги. Она продолжит главную традицию самарского радиовещания - быть голосом, который слышат.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...