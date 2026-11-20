В Самаре в ночь с 20 на 21 ноября и в предстоящие выходные ограничат движение трамваев на перекрестках с автомобильными дорогами в целях предоставления технологических окон для ремонта трамвайных путей.

Так, ограничения ожидаются:

- с 22:00 20 ноября по 00:00 21 ноября на перекрестке улиц 22 Партсъезда и Свободы;

- с 00:00 21 ноября по 4:00 21 ноября на перекрестках улиц 22 Партсъезда и Вольской;

- с 04:00 21 ноября по 05:00 21 ноября на перекрестке улиц Промышленности и Советской Армии;

- с 22:00 21 ноября по 00:00 22 ноября на перекрестке пр. Ленина и ул. Челюскинцев;

- с 00:00 22 ноября по 2:00 22 ноября на перекрестке пр. Ленина и ул. Осипенко;

- с 2:00 22 ноября по 5:00 22 ноября на перекрестке улиц Пензенской и Владимирской;

- с 22:00 22 ноября по 5:00 23 ноября на перекрестке улиц Промышленности и Советской Армии;

Движение трамваев по маршрутам в это время организовывается по схемам:

с 22:00 20 ноября по 00:00 21 ноября на перекрестке улиц 22-го Партсъезда и Свободы

Маршруты №№ 4, 23

в прямом направлении: ул. Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Полевая - ул. Арцыбушевская - ул. Красноармейская - ул. Урицкого - ул. Пензенская - ул. Дачная - ул. Тухачевского - ул. Партизанская - ул. Аэродромная - ул. Промышленности - ул. Гагарина - 1-й Безымянный переулок - ул. Физкультурная - ул. Двадцать второго Партсъезда;

в обратном направлении: ул. 22-го Партсъезда - ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул. Аэродромная - ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. Дачная - ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Полевая - пр. Ленина - ул. Ново-Садовая;

Маршрут № 7

в прямом направлении: Московское шоссе - ул. Ташкентская - ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ставропольская - ул. Антонова-Овсеенко / Дом Печати;

в обратном направлении: Дом Печати / ул. Антонова-Овсеенко - ул. Ставропольская - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ново-Садовая - ул. Демократическая - ул. Ташкентская - Московское шоссе;

Маршрут № 19

в прямом направлении: ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ставропольская - ул. Антонова-Овсеенко / Дом Печати;

в обратном направлении: Дом Печати / ул. Антонова-Овсеенко - ул. Ставропольская - ул. Ново-Вокзальная - ул. Фадеева.

Маршрут № 21

в прямом направлении: ул. Демократическая - ул. Ташкентская - ул. Советская - ул. Победы - пр. Кирова - ул. Железной Дивизии - Костромской переулок;

с 00:00 21 ноября по 4:00 21 ноября на перекрестке улиц 22-го Партсъезда и Вольская;

с 4:00 21 ноября по 5:00 21 ноября на перекрестке ул. Промышленности - ул. Советской Армии;

с 22:00 21 ноября по 00:00 22 ноября на перекрестке пр. Ленина - ул. Челюскинцев;

Маршрут № 4

в прямом направлении: ул. Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Полевая - ул. Арцыбушевская - ул. Красноармейская - ул. Урицкого - ул. Пензенская - ул. Дачная - ул. Тухачевского - ул. Партизанская - ул. Аэродромная - ул. Промышленности - ул. Гагарина - 1-й Безымянный переулок - ул. Физкультурная - ул. 22-го Партсъезда;

Маршрут № 23

в прямом направлении: ул. Врубеля - Четвертый проезд - ул. Гаражная - ул. Антонова-Овсеенко - ул. Ставропольская - ул. 22-го Партсъезда - ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул. Аэродромная - ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. Дачная - ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Полевая;

Маршрут № 5

в прямом направлении: ул. Чапаевская - ул. Венцека - ул. Фрунзе - ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Полевая;

в обратном направлении: ул. Полевая - ул. Арцыбушевская - ул. Красноармейская - ул. Фрунзе - ул. Пионерская - ул. Чапаевская;

Маршрут № 13

в прямом направлении: Костромской переулок - ул. Земеца - ул. Победы - ул. Советская - ул. Ставропольская - ул. 22-го Партсъезда - ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул. Аэродромная - ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. Дачная - ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Полевая;

Маршрут № 20

в прямом направлении: ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ново-Садовая / Постников овраг;

в обратном направлении: Постников овраг / ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - ул. Фадеева.

Маршрут № 22

в прямом направлении: ул. Ташкентская - ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая / Постников овраг;

в обратном направлении: Постников овраг / ул. Ново-Садовая - ул. Демократическая - ул. Ташкентская;

с 00:00 22 ноября по 2:00 22 ноября закроют перекресток пр. Ленина - ул. Осипенко;

с 2:00 22 ноября по 5:00 22 ноября закроют перекресток ул. Пензенская - ул. Владимирская;

с 22:00 22 ноября по 5:00 23 ноября закроют перекресток ул. Промышленности - ул. Советской Армии;

Маршрут № 3 - разделен на два участка

участок 1 в прямом направлении: ул. Чапаевская - ул. Венцека - ул. Фрунзе - ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Полевая - ул. Мичурина - ул. Клиническая - ул. Чернореченская - ул. Киевская - ул. Тухачевского - ул. Партизанская - ул. Аэродромная / а/с "Аврора";

в обратном направлении: а/с "Аврора" / ул. Аэродромная - ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. Киевская - ул. Чернореченская - ул. Клиническая - ул. Мичурина - ул. Полевая - ул. Арцыбушевская - ул. Красноармейская - ул. Фрунзе - ул. Пионерская - ул. Чапаевская;

участок 2 в прямом направлении: ул. 22-го Партсъезда - Заводское шоссе;

в обратном направлении: Заводское шоссе - ул. 22-го Партсъезда - ул. Гагарина - 1-й Безымянный переулок - ул. Физкультурная;

Маршруты №№ 4, 23

в прямом направлении: ул. 22-го Партсъезда - ул. Ставропольская - ул. Антонова-Овсеенко - ул. Гаражная - Четвертый проезд - ул. Врубеля - ул. Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Полевая - ул. Арцыбушевская - ул. Красноармейская - ул. Урицкого - ул. Пензенская - ул. Дачная - ул. Тухачевского - ул. Партизанская - ул. Аэродромная / а/с "Аврора";

в обратном направлении: а/с "Аврора" / ул. Аэродромная - ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. Дачная - ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Полевая - пр. Ленина - ул. Ново-Садовая - ул. Врубеля - Четвертый проезд - ул. Гаражная - ул. Антонова-Овсеенко - ул. Ставропольская - ул. 22-го Партсъезда - 1-й Безымянный переулок - ул. Физкультурная;

Маршрут № 11

в прямом направлении: Московское шоссе - ул. Ташкентская - ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ставропольская - ул. 22-го Партсъезда - Заводское шоссе;

в обратном направлении: Заводское шоссе - ул. 22-го Партсъезда - ул. Ставропольская - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ново-Садовая - ул. Демократическая - ул. Ташкентская - Московское шоссе.