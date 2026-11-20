В Самаре в ночь с 20 на 21 ноября и в предстоящие выходные ограничат движение трамваев на перекрестках с автомобильными дорогами в целях предоставления технологических окон для ремонта трамвайных путей.
Так, ограничения ожидаются:
- с 22:00 20 ноября по 00:00 21 ноября на перекрестке улиц 22 Партсъезда и Свободы;
- с 00:00 21 ноября по 4:00 21 ноября на перекрестках улиц 22 Партсъезда и Вольской;
- с 04:00 21 ноября по 05:00 21 ноября на перекрестке улиц Промышленности и Советской Армии;
- с 22:00 21 ноября по 00:00 22 ноября на перекрестке пр. Ленина и ул. Челюскинцев;
- с 00:00 22 ноября по 2:00 22 ноября на перекрестке пр. Ленина и ул. Осипенко;
- с 2:00 22 ноября по 5:00 22 ноября на перекрестке улиц Пензенской и Владимирской;
- с 22:00 22 ноября по 5:00 23 ноября на перекрестке улиц Промышленности и Советской Армии;
Движение трамваев по маршрутам в это время организовывается по схемам:
с 22:00 20 ноября по 00:00 21 ноября на перекрестке улиц 22-го Партсъезда и Свободы
Маршруты №№ 4, 23
в прямом направлении: ул. Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Полевая - ул. Арцыбушевская - ул. Красноармейская - ул. Урицкого - ул. Пензенская - ул. Дачная - ул. Тухачевского - ул. Партизанская - ул. Аэродромная - ул. Промышленности - ул. Гагарина - 1-й Безымянный переулок - ул. Физкультурная - ул. Двадцать второго Партсъезда;
в обратном направлении: ул. 22-го Партсъезда - ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул. Аэродромная - ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. Дачная - ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Полевая - пр. Ленина - ул. Ново-Садовая;
Маршрут № 7
в прямом направлении: Московское шоссе - ул. Ташкентская - ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ставропольская - ул. Антонова-Овсеенко / Дом Печати;
в обратном направлении: Дом Печати / ул. Антонова-Овсеенко - ул. Ставропольская - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ново-Садовая - ул. Демократическая - ул. Ташкентская - Московское шоссе;
Маршрут № 19
в прямом направлении: ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ставропольская - ул. Антонова-Овсеенко / Дом Печати;
в обратном направлении: Дом Печати / ул. Антонова-Овсеенко - ул. Ставропольская - ул. Ново-Вокзальная - ул. Фадеева.
Маршрут № 21
в прямом направлении: ул. Демократическая - ул. Ташкентская - ул. Советская - ул. Победы - пр. Кирова - ул. Железной Дивизии - Костромской переулок;
с 00:00 21 ноября по 4:00 21 ноября на перекрестке улиц 22-го Партсъезда и Вольская;
с 4:00 21 ноября по 5:00 21 ноября на перекрестке ул. Промышленности - ул. Советской Армии;
с 22:00 21 ноября по 00:00 22 ноября на перекрестке пр. Ленина - ул. Челюскинцев;
Маршрут № 4
в прямом направлении: ул. Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Полевая - ул. Арцыбушевская - ул. Красноармейская - ул. Урицкого - ул. Пензенская - ул. Дачная - ул. Тухачевского - ул. Партизанская - ул. Аэродромная - ул. Промышленности - ул. Гагарина - 1-й Безымянный переулок - ул. Физкультурная - ул. 22-го Партсъезда;
Маршрут № 23
в прямом направлении: ул. Врубеля - Четвертый проезд - ул. Гаражная - ул. Антонова-Овсеенко - ул. Ставропольская - ул. 22-го Партсъезда - ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул. Аэродромная - ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. Дачная - ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Полевая;
Маршрут № 5
в прямом направлении: ул. Чапаевская - ул. Венцека - ул. Фрунзе - ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Полевая;
в обратном направлении: ул. Полевая - ул. Арцыбушевская - ул. Красноармейская - ул. Фрунзе - ул. Пионерская - ул. Чапаевская;
Маршрут № 13
в прямом направлении: Костромской переулок - ул. Земеца - ул. Победы - ул. Советская - ул. Ставропольская - ул. 22-го Партсъезда - ул. Гагарина - ул. Промышленности - ул. Аэродромная - ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. Дачная - ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Полевая;
Маршрут № 20
в прямом направлении: ул. Фадеева - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ново-Садовая / Постников овраг;
в обратном направлении: Постников овраг / ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - ул. Фадеева.
Маршрут № 22
в прямом направлении: ул. Ташкентская - ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая / Постников овраг;
в обратном направлении: Постников овраг / ул. Ново-Садовая - ул. Демократическая - ул. Ташкентская;
с 00:00 22 ноября по 2:00 22 ноября закроют перекресток пр. Ленина - ул. Осипенко;
с 2:00 22 ноября по 5:00 22 ноября закроют перекресток ул. Пензенская - ул. Владимирская;
с 22:00 22 ноября по 5:00 23 ноября закроют перекресток ул. Промышленности - ул. Советской Армии;
Маршрут № 3 - разделен на два участка
участок 1 в прямом направлении: ул. Чапаевская - ул. Венцека - ул. Фрунзе - ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Полевая - ул. Мичурина - ул. Клиническая - ул. Чернореченская - ул. Киевская - ул. Тухачевского - ул. Партизанская - ул. Аэродромная / а/с "Аврора";
в обратном направлении: а/с "Аврора" / ул. Аэродромная - ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. Киевская - ул. Чернореченская - ул. Клиническая - ул. Мичурина - ул. Полевая - ул. Арцыбушевская - ул. Красноармейская - ул. Фрунзе - ул. Пионерская - ул. Чапаевская;
участок 2 в прямом направлении: ул. 22-го Партсъезда - Заводское шоссе;
в обратном направлении: Заводское шоссе - ул. 22-го Партсъезда - ул. Гагарина - 1-й Безымянный переулок - ул. Физкультурная;
Маршруты №№ 4, 23
в прямом направлении: ул. 22-го Партсъезда - ул. Ставропольская - ул. Антонова-Овсеенко - ул. Гаражная - Четвертый проезд - ул. Врубеля - ул. Ново-Садовая - пр. Ленина - ул. Полевая - ул. Арцыбушевская - ул. Красноармейская - ул. Урицкого - ул. Пензенская - ул. Дачная - ул. Тухачевского - ул. Партизанская - ул. Аэродромная / а/с "Аврора";
в обратном направлении: а/с "Аврора" / ул. Аэродромная - ул. Партизанская - ул. Тухачевского - ул. Дачная - ул. Пензенская - ул. Урицкого - ул. Красноармейская - ул. Арцыбушевская - ул. Полевая - пр. Ленина - ул. Ново-Садовая - ул. Врубеля - Четвертый проезд - ул. Гаражная - ул. Антонова-Овсеенко - ул. Ставропольская - ул. 22-го Партсъезда - 1-й Безымянный переулок - ул. Физкультурная;
Маршрут № 11
в прямом направлении: Московское шоссе - ул. Ташкентская - ул. Демократическая - ул. Ново-Садовая - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ставропольская - ул. 22-го Партсъезда - Заводское шоссе;
в обратном направлении: Заводское шоссе - ул. 22-го Партсъезда - ул. Ставропольская - ул. Ново-Вокзальная - ул. Ново-Садовая - ул. Демократическая - ул. Ташкентская - Московское шоссе.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...