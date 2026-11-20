Олимпиада "Чистое наследие", которую "Татнефть" проводит уже в четвёртый раз, доказывает, что экологию из школьного предмета можно превратить в дело всей жизни. Здесь ребята не просто отвечают на вопросы, а проводят эксперименты, осваивают современные технологии, предлагают собственные решения экологических проблем и понимают, что будущее планеты во многом зависит от каждого.

В октябре финал IV олимпиады собрал в детском оздоровительном лагере "Юность" (г. Альметьевск) 160 учащихся 5–9 классов из 10 регионов России. По итогам испытаний жюри определило 15 победителей и призёров.

Проект реализуется "Татнефтью" совместно с министерством образования и науки и министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Главная задача — не только проверить знания ребят, но и сформировать ответственное отношение к окружающей среде, пробудить интерес к науке и поддержать юных исследователей.

Важное достижение этого года: в 2026/2027 учебном году олимпиада включена в перечень министерства просвещения России. Это значит, что её победители и призёры смогут получить дополнительные преимущества при поступлении в профильные вузы.

Путь к финалу начинался с "Марафона добрых дел", объединившего школьников из десятков городов России и Татарстана. А для финалистов подготовили шестидневную программу, в которой теория тесно переплеталась с практикой. Сначала участники писали эссе на экологические темы и выполняли тестовые задания. Затем взялись за эксперименты: оценивали качество воды, изучали образцы под микроскопом, осваивали работу с тепловизорами, знакомились с микроклональным размножением растений. На мастер-классах учились давать старым вещам вторую жизнь.

Не менее интересными стали экскурсии на водоочистные сооружения в посёлке Актюбинский и селе Мальбагуш, в Высшую школу нефти, городской парк имени 60-летия нефти Татарстана и конноспортивную школу. На встречах со специалистами "Татнефти" ребята обсуждали сохранение водных ресурсов и биоразнообразия, изменение климата и возможности биотехнологий.

Среди призёров олимпиады — трое школьников из Тольятти. Третье место занял Даниил Новиков, ученик 5-го класса школы № 82. Вторые места завоевали Лада Константинова из 6-го класса лицея № 19 и Артём Русин, девятиклассник гимназии № 48. В своих работах участники предлагали вполне конкретные решения экологических задач. Даниил Новиков, описывая в эссе, что он сделал бы, если был главой города, рассказал, что считает важным устанавливать очистные сооружения для водоёмов, системы обнаружения утечек вредных веществ и высаживать деревья вдоль крупных дорог. Лада Константинова, которая второй год подряд показывает высокие результаты, рассказала, что экоповедение для нее — это норма, образ жизни, к примеру, она всегда сортирует отходы, старается не лить зря воду из крана. Еще девочка увлекается лепкой из глины — природного и экологичного материала. Для девятиклассника Артема Русина призовое место в олимпиаде стало неожиданностью — он всегда считал себя больше физиком, но химия и биология его также увлекали. Благодаря участию в "Чистом наследии" юноша всерьез задумался о дальнейшем погружении в естественные науки и своей дальнейшей профориентации.

На церемонии награждения начальник управления охраны окружающей среды и экологии "Татнефти" Александр Алчинов подчеркнул, что каждый финалист уже стал победителем в важном смысле: получил новые знания, практический опыт и нашёл единомышленников. Компания, по его словам, намерена и дальше привлекать ребят к экологическим проектам в течение года.

Начальник отдела экологического просвещения министерства экологии и природных ресурсов РТ Алина Замалтдинова поблагодарила "Татнефть" за инициативу, отметив, что подобные проекты воспитывают бережное отношение к природе и помогают школьникам определиться с будущей профессией. Высоко оценила олимпиаду и учитель химии и биологии гимназии № 48 Гузалия Горячева. По её словам, такие мероприятия дают детям возможность расширить кругозор, применить знания на практике и почувствовать себя частью большого экологического движения.

У олимпиады "Чистое наследие" нет задачи за шесть дней решить все экологические проблемы. Её результат гораздо важнее: помочь вырасти поколению людей, для которых забота о природе — не формальное правило, а естественная потребность. Ведь большие перемены действительно начинаются с маленьких поступков каждого из нас.