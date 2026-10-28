В ПГУТИ открыли лабораторию сетевых технологий

МегаФон открыл высокотехнологичную лабораторию на кафедре систем и сетей связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). На площадке студенты смогут проектировать, настраивать и тестировать сети связи. Практическая подготовка позволит выпускникам претендовать на ключевые инженерные позиции в телекоммуникационной отрасли сразу по окончании вуза.

В лаборатории будут готовить инженеров нового поколения, способных проектировать, администрировать и защищать критическую информационную инфраструктуру страны. Развернутый аппаратно-программный комплекс позволяет воспроизводить архитектуру корпоративных и операторских сетей и проверять их работу под разными настройками.

В лаборатории будущие инженеры смогут моделировать аварии на линиях связи, настраивать переключение на резервные оптические маршруты и проверять, как сеть сохраняет работоспособность в случае сбоев. Контролировать состояние оборудования и соединений локальных сетей они будут с помощью отечественных систем управления. Еще одно направление подготовки - администрирование и защита сетей. Студенты научатся развертывать и масштабировать телекоммуникационные сети, управлять правами доступа и сетевыми сервисами. Они смогут настраивать маршруты передачи данных, разделять сеть на виртуальные сегменты, ограничивать доступ к ресурсам и задавать приоритеты чувствительным к задержкам сервисам.

"ПГУТИ служит фундаментом для кадров отечественного телекома. Сегодня в команде МегаФона работают сотни воспитанников вуза - от перспективных молодых специалистов до высококвалифицированных инженеров и руководителей подразделений. Более того, наши действующие эксперты сами становятся преподавателями. Открывая учебную лабораторию, мы вносим стратегический вклад в будущее всей телеком-отрасли. Проект позволит максимально сократить дистанцию между лекциями и практикой. Здесь студенты будут применять полученные теоретические знания и изучать принципы работы передового оборудования, с которым им предстоит столкнуться на реальных объектах. Возможность начать требуемую профильную подготовку еще в вузе существенно облегчит включение молодых сотрудников в работу нашей компании", - отметил директор департамента по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.

"Наша задача - готовить специалистов, которые умеют применять знания на практике и готовы решать реальные задачи отрасли. Лаборатория от МегаФона предоставит студентам возможность работать с современным оборудованием и осваивать востребованные технологии еще во время учебы. Ту же цель мы реализуем в Центре "ТОП ИТ", объединяя актуальные образовательные программы с практикой и запросами ИТ-индустрии. Уверен, что партнерство с МегаФоном поможет нам готовить инженеров, способных укреплять технологический суверенитет и защищать критическую ИТ-инфраструктуру страны", - добавил ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

Лаборатория станет частью совместной работы оператора и университета по подготовке специалистов для телекоммуникационной отрасли. Ранее на факультете систем и сетей связи стартовали новые ключевые образовательные инициативы, разработанные совместно со специалистами оператора. Так, курс "Сети доступа" ориентирован на практическую подготовку студентов к проектированию, настройке и эксплуатации сетей доступа операторов связи. Второй - "Оптимизация параметров сетей связи" - посвящен анализу, тонкой настройке и повышению эффективности телекоммуникационной инфраструктуры.

Кроме того, при поддержке МегаФона были актуализированы и разработаны новые бакалаврские программы "ТОП-ИТ СТАРТ", на которых с 1 сентября 2026 года уже обучаются 115 студентов, по специальностям "Информатика и вычислительная техника" (разработка веб-систем и мобильных приложений), "Информационные системы и технологии" (интеллектуальные информационные системы и технологии), "Программная инженерия" (разработка программно-информационных систем).

ПГУТИ возглавил рейтинг вузов, выпускники которых работают в технических департаментах МегаФона - на него приходится 9%. Так, специалисты в направлении транспортной сети МегаФона чаще всего получали образование именно в ПГУТИ.

Открытие лаборатории состоялось на мероприятиях в честь Дня индустриального партнера. В рамках события студенты также познакомились с технологиями МегаФона и обсудили со специалистами компании возможности и планирование будущей карьеры.