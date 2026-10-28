Билайн начал начислять "золото" за шаги

Билайн запустил акцию "Золото за шаги"* для клиентов с улучшайзером "план б.". Теперь за ежедневную физическую активность можно получать виртуальное "золото" и использовать вознаграждение для оплаты связи и работы с нейросетями в beeGPT**.

Многие помнят "Гиги за шаги" — рекламу Билайна 2018 года, в которой движение превращалось в мобильный интернет. "Золото за шаги" — новое прочтение той запоминающейся идеи, отвечающее на актуальные потребности клиентов. Теперь наградой за активность становится виртуальное "золото", которое можно использовать для оплаты связи и работы с нейросетями в beeGPT.

Улучшайзер "плана б." — это надстройка к тарифам Билайна для прогрессивных пользователей, объединяющая возможности связи, работу с нейросетями в beeGPT и игровые форматы с вознаграждениями. Так, в прошлом году оператор внедрил геймификацию в улучшайзер с обменом неиспользованных гигабайтов на виртуальное "золото". С момента запуска механикой воспользовались около 40 тыс. клиентов, которые уже обменяли накопленное "золото" на более 70 млн бонусных рублей. Новая акция расширяет возможности этой механики: получать "золото" можно будет не только за гигабайты, но и за ежедневную активность.

Для участия клиенту достаточно разрешить для приложения Билайн (12+) доступ к данным о шагах на смартфоне. За 10 тыс. шагов оператор начислит 10 мг "золота". Речь идёт не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным банком России ("Золото"). За день можно получить до 10 мг, за месяц — до 310 мг "золота".

"В "Золоте за шаги" встретились две механики, которые наши клиенты уже успели полюбить: обмен неиспользованных гигабайтов на "золото" и вознаграждение за шаги. Мы просто соединили приятное с полезным — и заодно поддержали тренд на здоровый образ жизни. Гигабайты больше не сгорают, прогулки приносят бонусы, а повод пройти сегодня чуть больше появляется сам собой", — говорит директор по развитию новых продуктов Билайна Екатерина Чижова.

Акция доступна клиентам, подключившим улучшайзер "план б." — набор дополнительных сервисов, который расширяет возможности тарифа без его смены. Помимо обмена гигабайтов на виртуальное "золото", улучшайзер включает доступ к нейросетям в beeGPT, библиотеку промптов, 1 ТБ в "Облаке Билайн" для хранения фото, видео и документов и награды за достижения.

* Акция "Золото за шаги" проводится с 05.10.2026 г. по 31.12.2026 г. во всех каналах продаж на территории всех субъектов России, где есть покрытие сети Билайна. Подробнее о правилах и ограничениях — на сайте beeline.ru.

** beeGPT ("би-джи-пи-ти") — ИИ-сервис Билайна, предоставляющий доступ к генеративным моделям искусственного интеллекта и функциям управления продуктами и услугами оператора. Предназначен для личного некоммерческого использования. Условия и ограничения — на beeline.ru.