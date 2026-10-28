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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн начал начислять "золото" за шаги

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн запустил акцию "Золото за шаги"* для клиентов с улучшайзером "план б.". Теперь за ежедневную физическую активность можно получать виртуальное "золото" и использовать вознаграждение для оплаты связи и работы с нейросетями в beeGPT**.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Многие помнят "Гиги за шаги" — рекламу Билайна 2018 года, в которой движение превращалось в мобильный интернет. "Золото за шаги" — новое прочтение той запоминающейся идеи, отвечающее на актуальные потребности клиентов. Теперь наградой за активность становится виртуальное "золото", которое можно использовать для оплаты связи и работы с нейросетями в beeGPT.

Улучшайзер "плана б." — это надстройка к тарифам Билайна для прогрессивных пользователей, объединяющая возможности связи, работу с нейросетями в beeGPT и игровые форматы с вознаграждениями. Так, в прошлом году оператор внедрил геймификацию в улучшайзер с обменом неиспользованных гигабайтов на виртуальное "золото". С момента запуска механикой воспользовались около 40 тыс. клиентов, которые уже обменяли накопленное "золото" на более 70 млн бонусных рублей. Новая акция расширяет возможности этой механики: получать "золото" можно будет не только за гигабайты, но и за ежедневную активность.

Для участия клиенту достаточно разрешить для приложения Билайн (12+) доступ к данным о шагах на смартфоне. За 10 тыс. шагов оператор начислит 10 мг "золота". Речь идёт не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным банком России ("Золото"). За день можно получить до 10 мг, за месяц — до 310 мг "золота".

"В "Золоте за шаги" встретились две механики, которые наши клиенты уже успели полюбить: обмен неиспользованных гигабайтов на "золото" и вознаграждение за шаги. Мы просто соединили приятное с полезным — и заодно поддержали тренд на здоровый образ жизни. Гигабайты больше не сгорают, прогулки приносят бонусы, а повод пройти сегодня чуть больше появляется сам собой", — говорит директор по развитию новых продуктов Билайна Екатерина Чижова.

Акция доступна клиентам, подключившим улучшайзер "план б." — набор дополнительных сервисов, который расширяет возможности тарифа без его смены. Помимо обмена гигабайтов на виртуальное "золото", улучшайзер включает доступ к нейросетям в beeGPT, библиотеку промптов, 1 ТБ в "Облаке Билайн" для хранения фото, видео и документов и награды за достижения.

* Акция "Золото за шаги" проводится с 05.10.2026 г. по 31.12.2026 г. во всех каналах продаж на территории всех субъектов России, где есть покрытие сети Билайна. Подробнее о правилах и ограничениях — на сайте beeline.ru.

** beeGPT ("би-джи-пи-ти") — ИИ-сервис Билайна, предоставляющий доступ к генеративным моделям искусственного интеллекта и функциям управления продуктами и услугами оператора. Предназначен для личного некоммерческого использования. Условия и ограничения — на beeline.ru.

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Последние комментарии

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... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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