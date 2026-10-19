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Логистика Транспорт и связь

Уведомления от Почты России теперь на Госуслугах

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почта России и Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан запустили пилотный проект по информированию жителей через региональный портал и мобильное приложение "Госуслуги РТ".

Теперь отслеживать письма и посылки стало удобно во всей региональной системе электронных услуг. На первом этапе такая функция появилась в чат-боте "Госуслуги РТ" в мессенджере "Макс".

Почтовые уведомления будут приходить пользователям прямо в личный кабинет Госуслуг. Сервис сообщит, когда отправление принято, доставлено в отделение, переадресовано, передано курьеру или выдано получателю. Клиент также сможет получать информацию о денежных переводах и контролировать срок хранения отправления. Благодаря сервису пользователям не нужно проверять информацию по трек-номерам или переходить между разными сайтами.

"Для клиентов новый сервис означает более простой и быстрый способ взаимодействия с Почтой. Для Почты интеграция с платформой "Госуслуги Республики Татарстан" — возможность расширить каналы коммуникации и дополнительно повысить качество клиентского сервиса. Мы развиваем цифровые каналы и сервисы Почты, а также интегрируемся с цифровыми платформами, востребованными у наших пользователей, чтобы стать еще ближе к клиентам", — отметил директор Блока по управлению онлайн-каналами Дахир Семенов.

АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.

Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.

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Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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