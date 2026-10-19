Уведомления от Почты России теперь на Госуслугах

Почта России и Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан запустили пилотный проект по информированию жителей через региональный портал и мобильное приложение "Госуслуги РТ".

Теперь отслеживать письма и посылки стало удобно во всей региональной системе электронных услуг. На первом этапе такая функция появилась в чат-боте "Госуслуги РТ" в мессенджере "Макс".

Почтовые уведомления будут приходить пользователям прямо в личный кабинет Госуслуг. Сервис сообщит, когда отправление принято, доставлено в отделение, переадресовано, передано курьеру или выдано получателю. Клиент также сможет получать информацию о денежных переводах и контролировать срок хранения отправления. Благодаря сервису пользователям не нужно проверять информацию по трек-номерам или переходить между разными сайтами.

"Для клиентов новый сервис означает более простой и быстрый способ взаимодействия с Почтой. Для Почты интеграция с платформой "Госуслуги Республики Татарстан" — возможность расширить каналы коммуникации и дополнительно повысить качество клиентского сервиса. Мы развиваем цифровые каналы и сервисы Почты, а также интегрируемся с цифровыми платформами, востребованными у наших пользователей, чтобы стать еще ближе к клиентам", — отметил директор Блока по управлению онлайн-каналами Дахир Семенов.