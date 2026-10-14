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Почта России выпустила марки, посвящённые городам трудовой доблести

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 октября в почтовое обращение вышли шесть марок, посвящённых городам трудовой доблести — Салехарду, Владимиру, Мончегорску, Комсомольску-на-Амуре, Ульяновску и Горловке Донецкой Народной Республики. Торжественное гашение марок прошло одновременно во всех городах и Москве.

В церемонии в Москве приняли участие член Президиума Генерального совета Партии "Единая Россия", руководитель Центрального исполнительного комитета Партии, координатор федерального партийного проекта "Историческая память", депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Сидякин; генеральный директор АО "Почта России" Михаил Волков; член Высшего совета Партии, Секретарь Донецкого регионального отделения Партии, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. К торжественному гашению по видеосвязи также подключились Салехард, Владимир, Мончегорск, Комсомольск-на-Амуре, Ульяновск и Горловка Донецкой Народной Республики.

Номинал каждой почтовой марки — 70 рублей, тираж — по 15 000 экземпляров. На почтовых марках изображены скульптурные композиции, мемориалы памяти, стелы, посвящённые героям трудового фронта шести городов. Дополнительно Почта России издала конверты первого дня и изготовила штемпели специального гашения. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО "Марка" — дочерняя компания Почты.

"История нашей страны хранит воспоминание о подвиге миллионов людей, а почтовые марки передают эту память из поколения в поколение. Для Почты России тема Великой Отечественной войны особенно близка. Почтовики были частью общего трудового подвига. Во время войны они обеспечивали связь между фронтом и тылом, доставляли корреспонденцию, посылки, правительственные сообщения. И сегодня наши сотрудники работают в очень непростых условиях на приграничных территориях. Благодарю партию "Единая Россия" глав регионов и всех, кто принимает участие в этом прекрасном проекте, важном для каждого", — отметил Михаил Волков.

"Город трудовой доблести" — почётное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 г. по инициативе Президента России Владимира Путина "в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". Оно присваивается городам Российской Федерации, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.

Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.

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Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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