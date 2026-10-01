"Почта России" объединила цифровое обучение и наставничество в единую систему для 200 000 сотрудников

Цифровые платформы помогают "Почте России" сделать обучение доступным для сотрудников даже в самых отдаленных населенных пунктах и выстроить его по единым стандартам, отмечает заместитель генерального директора компании Татьяна Кленкина.

Программы корпоративного университета открыты всем сотрудникам. В этой системе цифровые платформы корпоративного университета отвечают за масштаб и единые стандарты, а наставники — за включение новичков в реальную работу.

"Когда новый сотрудник чувствует поддержку опытного коллеги, он быстрее принимает ценности компании, реже сомневается в своем выборе и менее склонен к увольнению в период адаптации. Это снижает нагрузку на кадровую службу и повышает общую эффективность подразделения", — говорит Татьяна Кленкина.

Сейчас в компании 40 000 наставников. Ежегодно через программу наставничества проходит более 14 000 сотрудников, и текучка среди них на 11% ниже, чем среди адаптирующихся самостоятельно, подсчитали в "Почте России".

В "Почте России" будущие наставники проходят специальную программу, где им преподают основы адаптации, принципы обучения взрослых, инструменты наставничества, постановку задач, контроль и обратную связь. Компания использует разные форматы: электронные курсы, онлайн- и офлайн-тренинги, видеоуроки и мастер-классы.

Практические форматы закрепляют знания в реальной работе и адаптируют их под конкретный участок доставки, отделение или сортировочный объект.

Наставников компания выявляет в том числе через конкурс профмастерства. С 2026 года призеры по пяти основным профессиям получают, помимо единовременных призов, ежемесячную доплату к зарплате.

Сейчас "Почта России" объединяет один из крупнейших трудовых коллективов страны: около 200 000 человек, в том числе более 60 000 почтальонов, 20 000 операторов, 8000 сортировщиков, 8500 водителей почтового транспорта и 21 000 начальников почтовых отделений.