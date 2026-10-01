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"Почта России" объединила цифровое обучение и наставничество в единую систему для 200 000 сотрудников История, которая объединяет: Музею почты в Самаре исполнилось пять лет Почта России подвела первые итоги работы в МАКС: сервисом пользуются 19 тыс. человек В Волжском районе открылось новое отделение Почты России Лучших сотрудников Почты наградили в Москве

Логистика Транспорт и связь

"Почта России" объединила цифровое обучение и наставничество в единую систему для 200 000 сотрудников

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровые платформы помогают "Почте России" сделать обучение доступным для сотрудников даже в самых отдаленных населенных пунктах и выстроить его по единым стандартам, отмечает заместитель генерального директора компании Татьяна Кленкина.

Программы корпоративного университета открыты всем сотрудникам. В этой системе цифровые платформы корпоративного университета отвечают за масштаб и единые стандарты, а наставники — за включение новичков в реальную работу.

"Когда новый сотрудник чувствует поддержку опытного коллеги, он быстрее принимает ценности компании, реже сомневается в своем выборе и менее склонен к увольнению в период адаптации. Это снижает нагрузку на кадровую службу и повышает общую эффективность подразделения", — говорит Татьяна Кленкина.

Сейчас в компании 40 000 наставников. Ежегодно через программу наставничества проходит более 14 000 сотрудников, и текучка среди них на 11% ниже, чем среди адаптирующихся самостоятельно, подсчитали в "Почте России".

В "Почте России" будущие наставники проходят специальную программу, где им преподают основы адаптации, принципы обучения взрослых, инструменты наставничества, постановку задач, контроль и обратную связь. Компания использует разные форматы: электронные курсы, онлайн- и офлайн-тренинги, видеоуроки и мастер-классы.

Практические форматы закрепляют знания в реальной работе и адаптируют их под конкретный участок доставки, отделение или сортировочный объект.

Наставников компания выявляет в том числе через конкурс профмастерства. С 2026 года призеры по пяти основным профессиям получают, помимо единовременных призов, ежемесячную доплату к зарплате.

Сейчас "Почта России" объединяет один из крупнейших трудовых коллективов страны: около 200 000 человек, в том числе более 60 000 почтальонов, 20 000 операторов, 8000 сортировщиков, 8500 водителей почтового транспорта и 21 000 начальников почтовых отделений.

АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.

Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.

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Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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