16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям Центра клиентского сервиса и логистики Авито "Северсталь" создает "Северсталь Сеть" для малого и среднего бизнеса CARCADE приняла участие в выставке-форуме "Транспорт большого города" в Челябинске Стратегия мультимодальности: "PRO//Движение.Поволжье" задало вектор развития логистики Авито: строительные франшизы, туризм и ПВЗ — самый востребованный бизнес в Самаре

Логистика Транспорт и связь

Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям Центра клиентского сервиса и логистики Авито

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Старшим директором по операциям Центра клиентского сервиса и логистики Авито назначен Сергей Пустыльник. В новой роли он сосредоточится на развитии операционных процессов, масштабировании автоматизации и повышении качества клиентского опыта, объединив под своим управлением более 3 тыс. человек. Он также продолжит укреплять и развивать диверсифицированную логистическую платформу компании.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Ранее Сергей занимал должность директора по логистике. На этой позиции он помог построить и масштабировать Авито Доставку — уникальную для российского e-commerce C2C-логистическую платформу, ставшую одним из ключевых факторов роста Авито. Директором по логистике станет Евгений Шапиро, ранее руководивший департаментом развития логистики.

В расширенной роли под управление Сергея переходят два крупных департамента, отвечающих за качество процессов и пользовательский опыт: Центр клиентского сервиса и департамент логистики.

Центр клиентского сервиса — одно из крупнейших подразделений компании, обеспечивающее поддержку пользователей по всей стране. За последние годы команда открыла новые офисы в Казани и Самаре, усилила работу с новыми сервисами и продуктами и стала одним из драйверов развития автоматизации. За первые девять месяцев этого года сотрудники помогли пользователям в 24,5 млн обращений и увеличили долю довольных пользователей на 5,5%.

Логистика Авито обеспечивает доставку более 8 млн сделок в месяц — от Камчатки до Калининграда, что делает платформу одной из крупнейших C2C-логистических инфраструктур в стране. Инфраструктура насчитывает более 84 тыс. пунктов выдачи, а в Москве среднее расстояние до ближайшего ПВЗ составляет около 500 метров. За несколько лет команда логистики выросла с 7 до 100 человек, поддерживая масштаб сервиса и рост онлайн-торговли на платформе.

"За годы работы я убедился: счастье клиента всегда начинается с сильных процессов и слаженной команды. В новой роли я буду концентрироваться на том, чтобы наши сервисы становились более быстрыми, предсказуемыми и удобными. Мы уже заложили прочный фундамент, теперь наша задача — масштабировать лучшие практики", — комментирует Сергей Пустыльник, старший директор по операциям Центра клиентского сервиса и логистики Авито.

Сергей работает в логистике более 22 лет, из них 18 — в руководящих ролях. До прихода в "Авито" занимал руководящие позиции в компаниях "Лемана Про", "М.Видео" и Kupivip. Сергей — выпускник Финансовой академии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30