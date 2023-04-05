Руслан Мингалиев: "Мы не продаем мили и квадратные метры, мы продаем решения логистических задач"

Практически весь российский бизнес серьезно трансформируется в последние месяцы. О том, какие вызовы стоят сегодня перед логистами, и как в целом развивается эта сфера деятельности в Поволжье, — интервью директора по логистике компании "Айс-Логистик" Руслана Мингалиева.

— "Айс-Логистик" 20 лет. С чего начинали. Чего достигли за эти годы?

— Становление любого логистического провайдера, как правило, связано с дистрибуторской деятельностью. Так начинали и мы, развивая бизнес с Самарской области до всего Поволжья и дальше. Сначала возили молочные продукты, позже добавили другие категории товаров. Постепенно от партнеров наших клиентов стали приходить запросы о возможности доставки их продукции в формате "может быть, по пути и наши товары отвезете, а доставку мы оплатим?" Их становилось все больше. И так по нарастающей.

Поняли, что можем применять эффект синергии для пула производителей, оговорив определенные дни загрузки и поставки. Сформировали автопарк собственных и наемных машин разной тоннажности. Стало ясно, что для соблюдения графиков поездок выгодно иметь свой сток под запросы клиентов. Подбирали помещения под склады в Самаре, Москве и других регионах. Сейчас наша логистическая служба объединяет 16 распределительных центров, общая площадь складов в разных регионах превышает 100 000 кв. м. Это специализированные помещения с температурными режимами от -18 С до +4 С для хранения самого широкого ассортимента товаров как food, так и non food. В итоге оказываем комплекс услуг под ключ. С освоением новых регионов поступали новые разнообразные запросы. И с каждым годом мы нарабатывали компетенции и опыт, увеличивали автопарк и складские площади.

От небольшой транспортной организации в Самаре пришли к логистическим хабам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре. Плюс локальные кросс-площадки. Доросли до уровня международных перевозок, недавно открыли логистическую площадку в Казахстане. При этом наш центральный офис находится в Самаре, на ее территории работает распределительный центр, с которого обслуживаем ряд федеральных торговых сетей. Замечу еще, что "Айс-Логистик" — держатель госконтракта по обеспечению продуктами питания государственных учреждений. Четкая, грамотная работа по нему — наш вклад в социально-экономическое развитие региона.

— В последнее время география международных перевозок поменялась?

— Работаем с Казахстаном, Арменией и Белоруссией. В начале 2022 года имели возможность доставлять грузы в Сербию, Польшу, Словакию и Венгрию и из этих стран в нашу. Сейчас въезд на территорию Европы запрещен. Надеемся, с открытием подразделения в Казахстане в определенной степени возобновить международные поставки.

— Когда было интереснее и легче работать — 20 лет назад или сейчас?

— В логистике работать никогда не скучно. На каждом этапе — свои вызовы, позволяющие команде расти профессионально. Наши дни — в некотором роде время испытаний и новых возможностей. Из-за санкций меняется весь бизнес и логистический, в том числе. Части компаний, насколько знаю, пришлось закрыться. Активные игроки рынка сфокусировались на оптимизации расходов: более тщательном анализе маршрутов доставки, консолидации заявок на региональных складах и доставке больших партий товара, но реже. Кто-то, как мы, открывает новые направления перевозок. Важно не стоять на месте — расти и развиваться. Я всегда разделяю логистику на две составляющие: собственно бизнес и сервис. У них много общего. Хотя кто-то из коммерсантов порой называет сервис паразитической функцией. И именно поэтому для сервиса важна тотальная борьба с неэффективностью — в цепях поставок, в бизнес-процессах и так далее. Нас со студенческой скамьи учат главному правилу логистики: доставить нужный товар нужного качества нужному покупателю в нужное время и по нужной цене! Ну и в каждом виде бизнеса — в FMСG, в производстве, в фармацевтике — есть свои определенные требования к организации перевозок. Постоянная борьба с неэффективностью — это в любые времена вызов для логистов и не только российских.

— Каковы сегодня перспективы логистического бизнеса?

— С годами трансформируется дистрибуторский бизнес. Производители в борьбе за предоставление покупателю первой цены все чаще задумываются о передаче функций логистики на аутсорсинг. И этот тренд будет продолжаться. Сначала ему последуют крупные производители, потом торговые сети для обработки собственных объемов, затем — более локальные игроки. Перспективы здесь огромные: доля аутсорсинга логистики в России составляет 25–30%, на Западе — 50–60%. А объем всего логистического рынка оценивается в 60 млрд долларов. Замечу еще, что сегодня логистам для нормальной работы важен мощный и оперативный IT-фундамент. Именно информационные технологии — лучший способ сокращения расходов. Неудивительно, что по данным исследования Strategy Partners, транспортный сектор и логистика опережают другие отрасли российской экономики по готовности к цифровой трансформации. Эксперты говорят, что 80% транспортных компаний частично или полностью переходят на новые бизнес-модели, основанные на цифровых технологиях. По оценке Accenture, 65% компаний в логистике и перевозках уже используют в работе или испытывают решения на базе искусственного интеллекта.

— Что представляет собой современный рынок логистических услуг в России?

— Российский рынок 3PL логистики ("third party logistic", предоставление полного комплекса услуг, начиная от доставки продукции и заканчивая управлением заказами — ред.) включает в себя транспортную и складскую логистику, а также дополнительные услуги. Наибольшая доля этого рынка — непосредственно перевозки, далее следуют транспортная обработка грузов, их хранение и складирование, небольшая доля приходится на курьерскую доставку. Особенность именно российского рынка — исторически сложившееся недоверие к контрагентам, отсутствие развитой инфраструктуры и высокий уровень затрат на нематериальные активы, такие как инновации, информтехнологии, поиск, обучение и содержание штата квалифицированного персонала.

К чему идет этот рынок? Думаю, нас ждет его консолидация и обеление, то есть уход части "серых" игроков. Будет больше коллабораций различных сервисов. Ну и, конечно, переориентация перевозчиков на внутренний рынок и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Эксперты говорят, что спад в сфере транспортно-логистических услуг в 2022 году составил порядка 25%, а в 2023 прогнозируют рост на 2-2,5%. Далее ситуация должна улучшиться: среднегодовые темпы прироста рынка в 2022–2026 годах ожидаются на уровне 3%.

— Расскажите про автопарк "Айс-Логистик".

— Наш собственный парк — 284 единицы автотранспорта, 23 из них — еврофуры. Остальное — машины средней и малой тоннажности. Всего в рейс ежедневно уходят порядка 700 машин, часть из которых — наемные. Мы специализируемся на перевозке продуктов питания, в том числе скоропортящихся, поэтому используем автомашины с рефрежераторными установками, работающими на низкий и на средний холод. Часть транспорта имеет специализированные борта для одновременной перевозки сразу в двух режимах. Каждый автомобиль оснащен устройствами GPS-слежения и термописцами. Нам важно попадать в определенные тайм-слоты. Кроме того, на мобильных устройствах водителей устанавливаются приложения, разработанные IT-компанией "MadLab": в них сразу прогружаются данные о маршрутах следования и история поездок за определенный период. Замечу, что мы работаем более, чем в 30 регионах, а это свыше 200 городов по всей России!

— "Мы не продаем мили и квадратные метры, мы продаем решения логистических задач" — такова миссия "Айс-Логистик". Расскажите об этих решениях.

— Абсолютно верное утверждение. Поясню, почему. С каждым клиентом мы изначально пытаемся не просто оговорить, чего от нас хотят. Мы обсуждаем всю картину целиком для понимания полного объема бизнес-процессов клиентов, потому что накопили лучшие практики и порой можем предложить нестандартные и поэтому выгодные решения. И все они призваны максимально автоматизировать интеграционные процессы с соблюдением всех требований клиента.

— Каковы преимущества "Айс-Логистик" в сравнении с конкурентами?

— Мы всей командой просто стараемся держать высокий уровень сервиса и оперативно закрывать все возникающие у партнеров вопросы. Сейчас общий уровень сервиса составляет 99,5%. И для нас действительно важен каждый клиент, поэтому до начала сотрудничества честно говорим о наших возможностях.

— Кто ваши клиенты? Есть ли среди них физлица?

— Как правило, работаем с производственными компаниями разного уровня, с крупными торговыми холдингами, есть и госзаказчики. Что касается работы с физлицами, это совсем другой формат. На данный момент не видим себя в этой сфере. Мы понимаем, что не исчерпали возможностей роста и в том сегменте логистических услуг, в котором работаем сейчас.