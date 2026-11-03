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Логистика Транспорт и связь

Почта России на 15% снижает тарифы на письменную корреспонденцию для физических лиц

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До конца 2026 г. для новых клиентов Почты России вводится фиксированный тариф, снижающий стоимость пересылки внутренней и международной письменной корреспонденции на 15%. Он действует при дистанционном оформлении и предоплате в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении.

Тарифные условия распространяются на физических лиц и применяются к внутренней и международной письменной корреспонденции, бандеролям, а также отправлениям 1 класса.

Для применения тарифа необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте pochta.ru или в мобильном приложении "Почта России" в период с 1 ноября по 31 декабря 2026 г., выбрать услугу "Отправить" — "Письмо", ввести параметры отправления, произвести полную предоплату услуги онлайн банковской картой или через Систему быстрых платежей. Распечатать бланк, наклеить его на отправление и сдать оператору можно в любом почтовом отделении. Тариф применяется автоматически при расчете итоговой стоимости.

АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.

Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.

Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.

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Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

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