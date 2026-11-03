Почта России на 15% снижает тарифы на письменную корреспонденцию для физических лиц

До конца 2026 г. для новых клиентов Почты России вводится фиксированный тариф, снижающий стоимость пересылки внутренней и международной письменной корреспонденции на 15%. Он действует при дистанционном оформлении и предоплате в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении.
Тарифные условия распространяются на физических лиц и применяются к внутренней и международной письменной корреспонденции, бандеролям, а также отправлениям 1 класса.
Для применения тарифа необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте pochta.ru или в мобильном приложении "Почта России" в период с 1 ноября по 31 декабря 2026 г., выбрать услугу "Отправить" — "Письмо", ввести параметры отправления, произвести полную предоплату услуги онлайн банковской картой или через Систему быстрых платежей. Распечатать бланк, наклеить его на отправление и сдать оператору можно в любом почтовом отделении. Тариф применяется автоматически при расчете итоговой стоимости.
АО "Почта России" — крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов — свыше 38 000 точек, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов Почты составляет 64 млн километров.
Ежегодно Почта России принимает более 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2025 г. Почта доставила порядка 380 млн писем в электронном и гибридном формате.
Почтово-логистический оператор следит за сохранностью всех отправлений, включая онлайн-заказы. На октябрь 2025 г. этот показатель достигает 99,99%.